Латвия отказала Москве в открытии дополнительных избирательных участков

МИД Латвии в ответ на просьбу Москвы разрешить организовать в 12 городах участки для голосования на выборах президента России одобрил только пять участков, сообщает дипведомство.

Разрешено открыть участки в посольстве в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе, пишет mixnews.lv.

Напомним, МИД Эстонии не разрешил российскому посольству открыть дополнительные избирательные участки на время выборов президента.