Мужчина дал две пощечины Вайнштейну в ресторане в США

В ресторане в Финиксе посетитель дал две пощечины голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, сообщают СМИ.

Посетитель ресторана по имени Стив рассказал, что хотел сфотографироваться с Вайнштейном, но тот отказался. Сперва мужчина вернулся на свое место, но, когда Вайнштейн уходил из ресторана, Стив догнал его и дал две пощечины, выкрикивая оскорбления и обвиняя продюсера в недопустимом поведении в отношении женщин, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Сцену снял на видео спутник Стива. Вайнштейна в ресторане сопровождал инструктор, который помогает продюсеру вести трезвый образ жизни.

Вайнштейн не стал обращаться в полицию. После инцидента он покинул ресторан.