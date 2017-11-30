Путин оставил запись «Спасибо за доверие» на доске в предвыборном штабе

Президент Владимир Путин при посещении своего избирательного штаба в Москве оставил на стене надпись «Спасибо за доверие». Так он поблагодарил молодых активистов штаба, главным образом студентов.

Студенты во время беседы с Путиным попросили его с ними сфотографироваться. Прежде чем выполнить эту просьбу, Владимир Путин также оставил запись на доске в штабе, поблагодарив всех за доверие. «Спасибо за доверие и за совместную работу. В. Путин. 10.01.2018», – написал президент под красным хэштегом «#ГотовкПобедам».

Как сообщил портал Life.ru, в одну смену в штабе работают более 30 волонтеров, среди которых студенты из Москвы и других городов России. Те, кто приехал из регионов, разместились в гостиницах.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщила, что на встрече с избирательным штабом Владимир Путин заявил, что важно донести до избирателей свою готовность к любым шагам на пользу граждан. По словам главы российского государства, работа его предвыборного штаба в рамках выборов президента не должна быть формальной, иначе она станет неэффективной. Также Путин попросил участников предвыборного штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей.

Как передал ТАСС, ранее Путин объявил: у его штаба будет три сопредседателя. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что предвыборный штаб Путина начнет работать в ближайшее время.

Напомним, количество зарегистрированных ЦИКом претендентов на должность президента России составляет более 60 человек. В частности, 2 января ЦИК зарегистрировал представителей Эльвиры Агурбаш, Станислава Полищука и Владимира Михайлова.