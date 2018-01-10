Путин назвал срок уравнивания МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года, заявил президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что ранее эти показатели планировалось уравнять с 2019 года, но из-за «позитивной динамики», сохраняющейся в российской экономике появилась возможность сделать это с 1 мая 2018 года, передает ТАСС.

«Сколько я себя помню, мы все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с так называемым прожиточным минимумом», – продолжил Путин, добавив, что на в настоящее время прожиточный минимум составляет более 11 тыс. рублей.

По его словам, всегда вопрос об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума сводился к «отсутствию бюджетных возможностей».

«Но совершенно очевидно, что это: а) несправедливо, б) искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», – заключил Путин.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с 1 января МРОТ установлен в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц.

Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума.