С выступления спикера Вячеслава Володина и государственного гимна России начался новый парламентский сезон – Госдума открыла весеннюю сессию.

«Настроение многое значит, особенно когда мы с вами впервые собираемся (после новогодних каникул). Поэтому начнем с того, что я поздравляю вас с наступившим 2018 годом. Счастья, здоровья, удачи и хорошей работы», – передает ТАСС обращение Володина к парламентариям.

Он отметил, что новый год будет насыщен для депутатов Госдумы знаковыми событиями, которые повлияют на повестку, при этом, по его словам, «было бы правильно сосредоточиться на рутинной законотворческой работе».

«Потому что именно через принятие законных решений мы с вами выходим на решения проблем, которых ждут от нас граждане и страна», – отметил Володин.

По его словам, Госдума заказывает социологические исследования.

«По итогам года прошлого остановлюсь на вопросах, которые волнуют наших граждан. Граждане хотят получать больше информации о том, как депутаты контролируют реализацию уже принятых законов, это запрос», – передает РИА «Новости» слова спикера Думы.

«Существует запрос на более активную работу в избирательных округах, поддержку и продвижение инициатив граждан, регулярные отчеты депутатов перед избирателями о проделанной работе. Это нас обязывает к более эффективной реализации представительных полномочий», – заявил спикер.

Напомним, 22 декабря 2017 года Госдума провела последнее заседание осенней сессии, по традиции под звуки российского гимна депутаты завершили свою работу.