Учительницу в США заковали в наручники после жалобы на низкую зарплату

Преподаватель английского языка Дейша Харгрейв из американского штата Луизианы была закована в наручники и уведена со школьного собрания после жалобы на низкую зарплату.

Харгрейв на школьном собрании раскритиковала уровень зарплаты учителей «не в установленном порядке», после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться, сообщает KATC-TV.

Учительница стала возмущаться, когда полицейский взял ее за руку. Тогда правоохранитель повалил женщину на пол и надел на нее наручники. Затем учительницу вывели из здания школы.

Сообщается, что школа не стала предъявлять учительнице никаких обвинений, но женщину оставили за решеткой за неповиновение сотруднику полиции.