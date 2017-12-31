Казахстан вернул в Россию 140 тонн зерна

В Россию из-за отсутствия сопроводительных документов возвращены 140 тонн зерна, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

Сообщается, что 28-29 декабря 28 грузовиков ввезли из России 560 тонн зерна, при этом семи машинам пришлось вернуться в Россию. Наложены административные взыскания примерно на 616 долларов, передает ТАСС.

В Казахстане действуют мобильные группы по мониторингу перемещения зерна в приграничных регионах. Это сделано для того, чтобы обеспечить прозрачность закупок.