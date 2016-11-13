Российский боец Нурмагомедов победил бразильца в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе одержал победу над бразильцем Эдисоном Барбозой.

Бой состоялся в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Судьи единогласно объявили россиянина победителем по итогам трех раундов, передает «Р-Спорт».

29-летний Нурмагомедов провел 25 боев, не потерпев ни одного поражения. 31-летний Барбоза провел 24 боя, пять из них он проиграл.

Нурмагомедов получит от UFC 50 тысяч долларов, пишет «Спорт-Экспресс».

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать временный чемпион – американец Тони Фергюсон. Пока этот бой официально не подтвержден, передают «Вести.ru».