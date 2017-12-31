Трамп обвинил «людей Обамы» в утечках информации

В утечках информации из Белого дома виновата команда бывшего президента США Барака Обамы, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Fox News опубликовал в Twitter фрагмент интервью с Трампом.

Трамп заявил, что лично Обама «хорошо» к нему относился.

«Однако его люди далеко не так приятны», – приводит RT слова Трампа.

Как заявил действующий президент США, «люди Обамы» настроены «крайне враждебно». По его словам, «утечки – пример этого».

«Хотя он сам является весьма приятным человеком, за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль», – заявил Трамп.