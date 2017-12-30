Американцы всерьез восприняли шутку Лаврова про вмешательство в выборы

Американцы всерьез восприняли саркастическое признание главы МИД России Сергея Лаврова в программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» в том, что Москва вмешивалась в выборы в разных странах мира.

Журналисты RT останавливали на улице американцев, показывали им фрагмент интервью и спрашивали о том, может ли кого-то удивить то, что Лавров признал вмешательство России в выборы в США, передает РИА «Новости».

«Конечно. Я думаю, это сильно повлияет на общественное мнение», – сказала одна из опрошенных девушек.

«Если бы они это сделали, он вряд ли бы это признал, так ведь?», – заявил другой участник опроса.

После этого журналист признался, что министр шутил. «Да, но откуда нам знать, что он шутит», – удивился один из опрошенных.

Между тем сам Лавров в эфире программы «Международная пилорама» посоветовал россиянам в следующем году продолжать шутить и смеяться, так как это продлевает жизнь.

«Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле, были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких даже проблем», – передает RT слова Лаврова.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ с юмором ответил на вопрос о вмешательстве России в выборы за рубежом, заявив, что «работы здесь так много, что не хватает времени на другие задачи, например, на развитие культурных связей».