СМИ: ИГ взяло ответственность за взрыв в Петербурге

По данным СМИ, террористическая организация «Исламское государство*» утверждает, что несет ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают Reuters и SITE, ведущий мониторинг информационной активности террористов, передает РИА «Новости».