Суд арестовал соучастницу нападения на водителя автобуса с детьми

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста Зульфии Саидмуратовой, соучастнице нападения вместе с сообщником на водителя автобуса, перевозившего детей.

Саидмуратова пробудет под арестом до 27 февраля, сообщает «Интерфакс».

Соучастницу нападения на водителя автобуса с детьми задержали в четверг в Петербурге. Накануне полиция Петербурга задержала Ализаде Мустафаева, подозреваемого в нападении с ножом на водителя школьного автобуса, случившегося 25 декабря.

После нападения водителя госпитализировали с травмами и ножевыми ранениями. СК завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство».