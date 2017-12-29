Лаврова спросили о главном «дебиле» мировой политики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос ведущего телеканала НТВ о том, кто в настоящее время является главным «дебилом» мировой политики.

Ведущий юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тигран Кеосоян поинтересовался у министра, кто в настоящее время является главным «дебилом» международной политики.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Вопрос возник в связи с инцидентом 2015 года, когда Лавров в ходе пресс-конференции глав дипломатических ведомств России и Саудовской Аравии произнес фразу, в которой пользователи Сети услышали «дебилы» и еще одно нецензурное слово. Позже Лавров прокомментировал произошедшее.