Выпавший в Петербурге синий снег проверили на токсичность

В пробах синего снега, выпавшего в Петербурге не обнаружили токсинов, при этом найдено вещество, близкое к ультрамариновому пигменту, используемому при изготовлении красок, сообщил департамент Росприроднадзора по СЗФО.

Проба воды, образовавшейся в результате таяния синего снега, не оказала токсического влияния на водоросли и бактерии, отметили в ведомстве, добавив, что такие результаты «свидетельствуют о том, что пробы не токсичны, а вещество, которое вызвало изменение цветности снега, не вызывает экологической угрозы для окружающей среды», передает РИА «Новости».

Эксперты выяснили, что снег посинел из-за вещества, которое по своему компонентному составу близко к ультрамариновому пигменту, используемому для изготовления красок.

«Возможным источником поступления в окружающую среду данного вещества могли стать работы по демонтажу здания напротив домов, жители которых фиксировали наиболее интенсивную степень изменения цветности снега. Кроме того, на стенах здания были видны следы краски», – отметили в Росприроднадзоре.

Результаты лабораторного исследования будут направлены для проведения проверки в Госстройнадзор.

Напомним, 26 декабря департамент Росприроднадзора по СЗФО начал проверку по жалобам жителей Петербурга на синий снег.