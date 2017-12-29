Прорвавшиеся в Россию на автобусе через границу с Финляндией мужчины арестованы

Выборгский бизнесмен Николай Шуляр, прорвавшийся на микроавтобусе через границу России и Финляндии, арестован на два месяца, сообщил представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Пассажиру микроавтобуса продлили арест на 72 часа. Обоим задержанным предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду микроавтобус на границе Финляндии и России снес шлагбаум и скрылся, когда водителя пригласили в зону углубленного досмотра на границе России и Финляндии. В результате пострадал сотрудник таможни.

Позже нарушители сами пришли в пункт Выборгской таможни для дачи показаний.