Двое прорвавшихся через границу с Финляндией мужчин решили дать показания

Двое граждан, которые прорвались на микроавтобусе через таможенный пункт на российско-финской границе, решили прийти для дачи показаний самостоятельно.

«Они явились в таможенный орган и сообщили о том, что готовы давать показания», – цитирует «Интерфакс» представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Сообщается, что мужчины явились в пункт Выборгской таможни.

Ранее стало известно, что в среду утром сотрудник Выборгской таможни сел в машину под управлением мужчины 1980 года рождения для досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье авто находился гражданин Финляндии 1982 года рождения. Во время досмотра машина тронулась в сторону выезда с таможенного поста и сбила шлагбаум, а затем выехала с территории поста.

Водитель направил в сторону сотрудника таможни предмет, похожий на пистолет, и потребовал покинуть микроавтобус. В борьбе таможенника вытолкнули из авто, в результате чего он получил незначительные травмы.

Нарушители бросили машину в поселке Торфяновка и скрылись с места происшествия.