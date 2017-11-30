Микроавтобус прорвался в Россию из Финляндии

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Бюджет получает возможность снова копить «на черный день»

Бюджет заработал 1,5 трлн рублей дополнительных доходовФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Резервный фонд к концу этого года, как и ожидалось, исчерпается полностью. С другой стороны, 2017-й принес бюджету дополнительно аж 1,5 трлн рублей, а в следующем году, если верить расчетам Минфина, сумма допдоходов окажется еще выше. Похоже, государство прекращает тратить заработанные на черный день средства – и начинает их снова накапливать. Подробности...
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Российское небо закроют от американцев наполовину

Самолеты Boeing OC-135B Open Skies специально подготовлены для американских «полетов открытого неба». Теперь часть российского неба для них закроютФото: кадр из видео
Москва «зеркально» ответила на американские ограничения по договору об открытом небе. Если США с 1 января закрывают для российского контроля Аляску и Гавайи, то Россия сокращает число наших аэродромов, упомянутых в этом договоре. Сколько объектов мы открыли для США и какие из них лучше всего «прикрыть» от любопытного глаза американцев? Подробности...
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Новый облик армии резко поменял и отношение к ней

Служба в российской армии вновь стала престижной – 68% опрошенных хотели бы видеть своих родных среди военныхФото: Артем Геодакян/ТАСС
Вооруженные силы России получили в один день сразу две приятных новости – появились сообщения о росте и зарплат военных, и уровня поддержки армии в обществе. Россияне не только гордятся своей армией, но и сами готовы служить в ней. Это составляет огромный контраст с тем, что думали об армии россияне в 1990-х и даже в 2000-х годах. Как объяснить подобные изменения? Подробности...
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Кризис отступил от Приднестровья, но захватил Южную Осетию

Приднестровье подверглось беспрецедентному давлению, но выстояло благодаря РоссииФото: Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»
Приднестровье и Южная Осетия – две проблемные зоны на постсоветском пространстве, находящиеся на попечении России и являющиеся ее идейными союзниками. В уходящем году ПМР удалось преодолеть угрозу своему существованию, а РЮО, напротив, погрузилась в острый кризис, который сравнивают с грузинской блокадой начала 90-х годов. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Выдвижение Грудинина актуализировало левую идею

Андрей Бабицкий, журналист
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин стал героем различных шоу на главных телеканалах. Так что заинтересованности власти в некоторой поддержке именно такого кандидата я не стал бы исключать. Но для чего это нужно? Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Московский автобус въехал в переходный переход

      Трагическое ДТП произошло в центре Москвы – рейсовый городской автобус по неустановленным пока причинам сошел с трассы и въехал в пешеходный переход. Несколько человек погибли
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      За первую неделю официальной кампании о своих президентских амбициях заявила уже дюжина россиян, в том числе глава государства Владимир Путин, ставленники КПРФ, ЛДПР и «Яблока». Впервые выдвинулось сразу несколько женщин, в том числе правозащитница Екатерина Гордон и светская львица Ксения Собчак
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      Путин сыграл в хоккей на Красной площади

      Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Он выступал под своим традиционным 11-м номером. С ним играли министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман и легенды отечественного хоккея
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        • Собаки

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        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

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          Микроавтобус прорвался в Россию из Финляндии

             27 декабря 2017, 11:33
          Фото: Юрий Белинский/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Микроавтобус снес шлагбаум и скрылся, когда водителя пригласили в зону углубленного досмотра на границе России и Финляндии; пострадал сотрудник таможни.

          Инцидент произошел утром в среду во время прохождения погранконтроля на пункте пропуска Торфяновка.

          Мужчина, якобы угрожая таможеннику пистолетом, вышвырнул того из автомобиля и въехал на территорию России, сообщает «47news».

          По предварительным данным, в микроавтобусе находились два российских бизнесмена, имеющих финское гражданство. Позже их машину обнаружили пустой на территории поселка Торфяновка.

          На данный момент проводятся оперативные мероприятия по поиску водителя, передает РИА «Новости» слова представителя Северо-Западного таможенного управления.

          Напомним, во вторник украинец на личном автомобиле попытался прорваться через российско-украинскую границу.


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