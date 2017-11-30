Микроавтобус прорвался в Россию из Финляндии

Микроавтобус снес шлагбаум и скрылся, когда водителя пригласили в зону углубленного досмотра на границе России и Финляндии; пострадал сотрудник таможни.

Инцидент произошел утром в среду во время прохождения погранконтроля на пункте пропуска Торфяновка.

Мужчина, якобы угрожая таможеннику пистолетом, вышвырнул того из автомобиля и въехал на территорию России, сообщает «47news».

По предварительным данным, в микроавтобусе находились два российских бизнесмена, имеющих финское гражданство. Позже их машину обнаружили пустой на территории поселка Торфяновка.

На данный момент проводятся оперативные мероприятия по поиску водителя, передает РИА «Новости» слова представителя Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, во вторник украинец на личном автомобиле попытался прорваться через российско-украинскую границу.