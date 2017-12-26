Украинца задержали при попытке прорваться через границу в Россию

Житель Сумской области попытался прорваться через российско-украинскую границу, но был остановлен сотрудниками украинской пограничной службы, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, житель Сумской области на автомобиле ВАЗ вечером в понедельник прибыл в пункт пропуска «Бачевск», после прохождения пограничного контроля он был направлен в зону таможенного контроля, передает РИА «Новости».

Во время оформления транспортного средства водитель на автомобиле тронулся с места и, набирая скорость, попытался покинуть пункт пропуска. Пограничники отреагировали мгновенно и блокировали авто.

На мужчину составили протоколы об административном правонарушении за нарушение режима в пункте пропуска и неповиновение законному распоряжению, ему грозит штраф.