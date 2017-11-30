Минобороны отчиталось о стопроцентном выполнении плана осеннего призыва

План осеннего призыва выполнен на 100%, армию России пополнят 134 тыс. новобранцев, заявил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Как пишет газета «Красная звезда», указ президента России был выполнен в полном объеме.

«В Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тыс. человек. 2,4 тыс. из них – крымчане, призыв которых проводится уже третий год», – заявил Бурдинский.



Он подчеркнул, что почти пятая часть призывников, отправленных в войска, имеет высшее образование.



«Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек», – рассказал Бурдинский.

Напомним, комитет Госдумы по обороне рассматривает инициативу по повышению предельного возраста призыва на военную службу.