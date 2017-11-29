Трамп 16 раз за интервью заявил об отсутствии доказательств «сговора» с Москвой

Расследование якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы выставляет США в неприглядном свете, заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, «это ставит страну в очень плохое положение», передает RT со ссылкой на New York Times.

Трамп считает, что для США будет лучше поскорее покончить с расследованием.

При этом, как уточняет издание, в ходе интервью он 16 раз подчеркнул, что расследование не обнаружило «никакого сговора», передает РИА «Новости».

В ноябре Трамп заявил о возможном завершении расследования «вмешательства» России к концу года.