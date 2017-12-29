Въехавший в здание штаба СДПГ в Берлине водитель назвал причину нападения

Мужчина, который на автомобиле въехал в здание штаба Социал-демократической партии Германии в Берлине, заявил, что хотел «подать сигнал» о протесте, сообщает прокуратура города.

Он был выбран для участия в обязательной переписи населения, но отказался участвовать в анонимном опросе. В итоге 58-летнего мужчину оштрафовали, кроме того, ему грозил административный арест.

В ответ он решил «подать сигнал» о протесте против действий партий, ответственных за принятие соответствующих законов, передает ТАСС.

Он оставил газовые баллоны у офиса Христианско-демократического союза, а затем на машине въехал в здание СДПГ. В машине обнаружили три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига и газовый баллон.