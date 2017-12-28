Депутат из Чечни потребовал от Facebook извиниться перед Кадыровым

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев направил письмо представителю Facebook Габриэлле Чех с требованием отменить блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram.

Он заявил, что «подобные действия для Facebook и Instagram безответными и безнаказанными не останутся».

«Предлагаем Вам восстановить аккаунты Кадырова в соцсетях и принести публичные извинения перед миллионами граждан, чьи права вы нарушили», – цитирует ТАСС письмо Саралиева.

По мнению депутата, действия Facebook идут вразрез с принципами демократии и нарушают свободу слова. Саралиев считает, что блокировка аккаунтов Кадырова для миллионов его подписчиков сродни закрытию любимого телеканала, лишению интересной книги либо выключению любимого фильма.

«Вы душите голос правды», – говорится в сообщении Саралиева.

Напомним, в среду Кадыров назвал блокировку своего аккаунта в Facebook «мышиной возней США». Руководство социальной сети Facebook заявляло, что аккаунт Кадырова заблокирован из-за внесения политика в санкционный список США.

Аккаунты главы Чечни в Instagram и Facebook были заблокированы в субботу. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».