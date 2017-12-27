Кадыров назвал блокировку аккаунта в Facebook «мышиной возней США»

Президент Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях назвал «мышиной возней США» блокировку своего аккаунта в Facebook из-за внесения в санкционный список.

«Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка «запрещенных лиц США». Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленая демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит?», – написал Кадыров в своем Twitter.

В среду руководство социальной сети Facebook заявило, что аккаунт Кадырова заблокирован из-за внесения политика в санкционный список США. В субботу Instagram и Facebook заблокировали его аккаунты.

20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».