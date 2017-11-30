Facebook объяснил причину блокировки Кадырова

Руководство социальной сети Facebook заявило, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова заблокирован из-за внесения политика в санкционный список США.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», – говорится в официальном комментарии Facebook, передает РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что Роскомнадзор уточнит у Facebook и Instagram причину блокировки аккаунтов Кадырова.

Напомним, в субботу Instagram и Facebook заблокировали его аккаунты. 20 декабря США внесли Кадырова в «список Магнитского».