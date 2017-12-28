Гидрометцентр назвал 2017 год самым теплым в России за всю историю наблюдений

Самым теплым за весь период наблюдений на территории России стал уходящий год, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Усредненная температура за все эти годы оказалась самой теплой. Оказалось, что 2017 год стал рекордно теплым», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он отметил, что зимы в России с каждым годом становятся теплее.



«Увеличение значимых событий, связанных с теплыми днями, является показателем значительного потепления зимних месяцев», – сказал Вильфанд.

Он напомнил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается слабое похолодание, температура в центре столицы будет колебаться от нуля до минус одного градуса, будут осадки в виде снега.

«Прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В центре Москвы будет около 0 до 1 градуса. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега. Так что будет прекрасная снежная новогодняя ночь», – сказал Вильфанд .

31 декабря ожидаются небольшие осадки ночью и днем. Температура воздуха составит одного до трех градусов выше нуля.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха по всей России в последнюю неделю 2017 года будет аномально теплой и превысит норму на 8-10 градусов.