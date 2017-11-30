Убитый экс-директором «Меньшевика» охранник работал первый день

Охранник Алексей Осипов, убитый экс-директором фабрики «Меньшевик» Ильей Аверьяновым, в тот день впервые вышел на работу, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Убитый – Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор подписал 27 декабря 2017 года», – передает РИА «Новости» слова источника.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия; один человек погиб, еще несколько получили ранения. Позже он был задержан в Москве.

Аверьянов заявил, что открыл стрельбу в пришедших на предприятие людей якобы в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.