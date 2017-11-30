Экс-владелец «Меньшевика» объяснил открытую им стрельбу самообороной

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что открыл стрельбу в пришедших на предприятие людей в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.

Один из пришедших на фабрику якобы достал пистолет и направил в его сторону. Аверьянов расценил это как угрозу своей жизни и выстрелил, передает «Интерфакс».

Отмечается, что исходя из количества найденных на месте происшествия гильз, Аверьянов выстрелил шесть раз. Пистолет, из которого предположительно велась стрельба, изъят и направлен на экспертизу.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия; один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Позже он был задержан в Москве. Адвокат Аверьянова сообщил, что тот не оказывал сопротивления при задержании.