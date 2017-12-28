Адвокат раскрыл подробности задержания экс-директора фабрики «Меньшевик»

Экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, не сопротивлялся при задержании, сообщил его адвокат Тимур Батиралиев.

«Его задержали сегодня рано утром на складе типографии газеты «Правда», сопротивления он не оказывал», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Он рассказал также, что в данный момент Аверьянова увезли на допрос.

Напомним, в среду Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Экс-директора фабрики «Меньшевик» задержали «на территории организации, расположенной на улице Правды», и доставили в «органы Следственного комитета для проведения следственных действий»