Суд Владивостока обратил в доход государства имущество осужденного за взятку чиновника

Суд Владивостока обратил в доход государства имущество на 15 млн рублей экс-главы приморского Госавтодорнадзора, которого осудили за взяточничество, сообщает прокуратура Приморского края.

Ленинский районный суд Владивостока приговорил к девяти годам лишения свободы и штрафу в 11 млн рублей экс-руководителя Госавтодорнадзора за взятку в 2,5 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Принято решение об обращении в доход государства имущества общей стоимостью свыше 15 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора по Приморскому краю», – сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в то время, когда фигурант дела занимал должность начальника управления Госавтодорнадзора, он купил три квартиры и гараж за 15 млн рублей, что превышало его суммарный доход за три года. Совокупный доход чиновника за шесть лет оказался в три раза меньше этой суммы.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что российским чиновникам и главам госпредприятий надо быть «скромнее и не раздражать людей».