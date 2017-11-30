Ущерб по делу о хищении имущества Чубайса оценен в 1 млрд рублей

Бывшему деловому партнеру председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса Илье Сучкову, которого обвиняют в краже имущества предпринимателя, вменяют ущерб на 1 млрд рублей, сообщил адвокат Мусы Садаева, другого фигуранта, Вячеслав Макаров.

«Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья», - передает слова Макарова ТАСС.

Адвокат пояснил, что дела Сучкова и Садаева объединены в одно производство.

Уголовное дело возбудила полиция Подмосковья по заявлению Анатолия Чубайса. Он заявил о краже у него имущества и жилого комплекса – в том числе гостевого дома, жилого дома, дома охраны, газопровода, гаража и земельного участка в Одинцовском районе в деревне Переделки.

Фигуранты дела не признают вину, считая имущество принадлежащим швейцарской компании, которую «Чубайс оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову».

Садаева обвиняют в том, что украл внутреннее оборудование оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.

Также, по данным источника, по уголовному делу проходят охранник и директор ЧОП «Аргус», у которого нашли часть похищенного имущества.

Напомним, Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас»), был арестован Одинцовским городским судом Московской области в начале сентября по делу о краже в особо крупном размере.