ФИФА не нашла допинга в российском футболе

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила об отсутствии убедительных данных о допинге в российском футболе.

«В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени», – сообщается на сайте РФС.

Также сообщается, что РФС недавно создал специальную комиссию во главе с временно и.о. президента организации Александром Алаевым, основной задачей которой было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений антидопинговых правил в чемпионате России по футболу в период с 2012 по 2015 годы.

Комиссия при РФС направляла запросы в ФИФА, СКР и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Сообщается, что была получена необходимая информация том числе и о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Пробы брали у футболистов в 2012-2013 годах инспекторы допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в футбольные клубы, которым принадлежат игроки.

Комиссия также опросит всех ответственных за медобеспечение в клубах. Подчеркивается, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер.

В начале декабря сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство может передать ФИФА новую информацию о допинге в российском футболе.