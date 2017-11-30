Бензин оказался доступнее для американцев, чем для россиян

Среднестатистический американский водитель тратит на закупку бензина 2,02% годовых доходов, в то время как средний россиянин – 2,1%; при этом стоимость одного галлона бензина в США немного выше, чем в России, следует из исследования Bloomberg.

Агентство изучило цены на банзин в 61 стране, выделив среднюю цену на топливо, а также процент от доходов, который тратит на него среднестатистический житель этой страны. Исследование опубликовано на сайте Bloomberg.

Из этого исследования следует, что средняя цена галлона бензина в США – 2,85 доллара. Это 1,75% средней дневной зарплаты американца. Водитель в США тратит примерно 422 галлона бензина в год – на это уходит 2,02% от его зарплаты.

В России галлон бензина дешевле – 2,63 доллара, однако это 8,57% дневной зарплаты среднего россиянина. В год водитель в России тратит 89,55 галлона бензина, что составляет 2,1% от его зарплаты.

Американский галлон равен 3,8 литра. В США принята такая мера измерения, поэтому Bloomberg в своих расчетах использует ее.