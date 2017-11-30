Египет и Эфиопия поссорились из-за плотины на Ниле

Отношения между Египтом и Эфиопией резко обострились на фоне строительства Аддис-Абебой ГЭС Grand Ethiopian Renaissance Dam в верховьях Голубого Нила.

Ничто не иллюстрирует масштабы зависимости Египта от Нила, как взгляд на страну сверху. На фоне огромных пустынь река и ее возделываемые берега кажутся узкой зеленой лентой, пробивающейся к северу, где она доходит до моря. Здесь проживает около 94 млн жителей Египта. Остальная часть страны остается необитаемой песчаной территорией, пишет Financial Times.

Однако теперь Каир опасается, что эфиопский план строительства огромной гидроэнергетической плотины на Ниле уменьшит доступ страны к воде. В основе спора лежит опасение Египта, что, как только плотина будет построена, страна станет получать меньше ежегодных 55,5 млрд кубометров воды, которые являются минимальной необходимостью для населения. Впрочем, Эфиопия уверена, что плотина не будет оказывать неблагоприятное воздействие на страны, расположенные ниже по течению Нила.

В последние недели напряженность между Каиром и Аддис-Абебой сильно увеличилась. В частности, президент Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что Нил «является вопросом жизни и смерти» для его страны, и что «никто не может посягнуть на долю воды для Египта». В ответ Эфиопия возразила, что плотина - это вопрос жизни и смерти также и для нее.

В то же время в Судане предполагают, что гнев Каира вызван тем, что плотина позволит Хартуму использовать больше воды вместо того, чтобы позволить ей течь вниз по течению в Египет.

В ноябре состоялись переговоры между тремя странами, которые пытались достичь договоренности по вопросу возведения плотины, однако эта встреча ни к чему не привела.

Во вторник министр иностранных дел Египта Самех Шукри вылетел в Аддис-Абебу для очередных переговоров. Он подчеркнул обеспокоенность Египта из-за доступности воды, назвав этот вопрос слишком чувствительным, чтобы Каир полагался исключительно на «обещания и утверждения о благих намерениях». Он также предложил сделать Всемирный банк «нейтральной стороной» на переговорах.

Напомним, Эфиопия в 2011 году обнародовала проект строительства ГЭС Grand Ethiopian Renaissance Dam в верховьях Голубого Нила – правого притока Нила, близ границы с Суданом. Расположенный ниже по течению Египет опасается, что строительство плотины повлияет на уровень воды в Ниле и вызовет засуху. Сейчас Египет получает около 70% вод Нила, передает РИА «Новости».

Ранее между египетскими и эфиопскими дипломатами была окончательно достигнута договоренность о том, что Эфиопия продолжит строительство ГЭС, но при этом будет учитывать интересы Египта. Каир в свою очередь подтвердил право Аддис-Абебы на экономическое развитие.