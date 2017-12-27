Новоуренгойские чиновники получили взыскания из-за речи школьника в бундестаге

Дисциплинарные взыскания после проверки, связанной с выступлением гимназистов в немецком бундестаге, получили четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя, сообщили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.

«Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение – замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания – начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления», – сообщили в управлении, передает РИА «Новости».

В департаменте образования ЯНАО заявили, что на директора гимназии и заместителя директора по учебно-воспитательной работе также наложены выговоры.

В ноябре в России развернулась бурная дискуссия после появления в Сети видео с выступлением школьника Николая Десятниченко в Бундестаге, в котором он заявил, что немцы «не хотели воевать» и страдали в советских лагерях. При этом в Кремле призвали не обвинять школьника в пропаганде нацизма, а сам юноша объяснил, что в ролике сократили самую важную часть его выступления.