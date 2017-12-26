В центре Львова похищена колыбель с младенцем Иисусом

Неизвестный мужчина похитил из рождественского вертепа, установленного на городской площади Львова, колыбель с младенцем Иисусом, сообщают украинские СМИ.

Как передает издание «Львовский портал», мужчину в шортах, несущего колыбель, зафиксировали камеры наружного наблюдения. Полицейским удалось зафиксировать момент, когда он входил в подъезд одного из домов.

Правоохранители прибыли на место, обыскали подъезд и обнаружили украденную колыбель.

Самого похитителя полицейские найти не смогли. Остались неясными и мотивы его поступка.

Напомним, ранее в Одессе полицейские похитили у инкассаторов 120 тыс. долларов.