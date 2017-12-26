Forbes назвал счастливчика 2017 года

Журнал Forbes назвал счастливчиком уходящего 2017 года владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна.

«Спартак» – чемпион! Первый раз с 2001 года и впервые за 13 лет при Федуне», – говорится в сообщении на официальном сайте издания.

Федун занимает 22-е место в списке богатейших людей по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в 6,3 млрд долларов.

Напомним, Федун купил «Спартак» в 2004 году. В нынешнем году московский клуб смог выиграть чемпионат России.

После 20 туров действующие чемпионы в этом сезоне с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча команд 17 декабря дважды останавливалась из-за использования болельщиками обоих клубов пиротехники.