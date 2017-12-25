Названа дата прощания с Андреем Зализняком

Прощание с российским лингвистом Андреем Зализняком, скончавшимся на кануне, пройдет 28 декабря в Российской академии наук, сообщила профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Екатерина Рахилина.

«Прощание будет в четверг в Академии наук», – цитирует Рахилину ТАСС.

Накануне сообщалось, что на 83-м году жизни умер лингвист, академик РАН Андрей Зализняк.