Геращенко заявила о готовности Киева обменять 306 пленных

Киев готов передать ополченцам в рамках обмена пленными в Донбассе 306 человек, процедура пройдет в ближайшее время, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко.

«Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий», – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила также, что в результате работы в переговорной группе удалось снять все возникшие между сторонами вопросы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал стороны в Донбассе к обмену пленными до Нового года.

В то же время в ЛНР сообщили, что Украина пытается изменить утвержденный список граждан, подлежащих обмену.

Напомним, ранее в понедельник патриарх Кирилл сообщил о согласовании обмена пленными в Донбассе.