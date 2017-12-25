Из Twitter пропал аккаунт Джулиана Ассанжа

Аккаунт основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа исчез из соцсети Twitter.

При попытке открыть аккаунт Ассанжа в Twitter пользователей встречает надпись, что такой страницы не существует. Сама соцсеть при этом никак не комментирует случившееся.

Напомним, ранее социальные сети Instagram и Facebook заблокировали аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Сам Кадыров счел блокировку своего аккаунта в Instagram следствием санкций минфина США, а также заявил, что подобные действия говорят об иллюзии независимости Instagram от официального Вашингтона.

Ранее основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что электронная переписка экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон была получена не в результате взлома.