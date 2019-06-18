Как Европа предала Украину

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Нужно ли Путину соглашаться на встречу с Мэй

В Японии Владимир Путин и Тереза Мэй увидятся в последний разФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет провести встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце следующей недели в Осаке. По крайней мере, на это намекает британская пресса. Нужно ли президенту России соглашаться на официальную встречу с Мэй, учитывая как ее роль в деле Скрипаля и замораживании отношений двух стран, так и скорую отставку? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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    Украинцы должны стать россиянами

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Как Европа предала Украину

            Украинский посол Мельник берет пример с посла США – учит немцев, как им вести политику   18 июня 2019, 14:04
            Фото: mfa.gov.ua
            Текст: Иван Абакумов,
            Михаил Мошкин

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            Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского в ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа.

            Украинский посол в Германии Андрей Мельник, которого отправили в Берлин при Петре Порошенко, приготовил оригинальный «подарок» к визиту нового президента Владимира Зеленского. Глава диппредставительства обвинил руководителей двух федеральных земель в «предательстве украинского народа». «Предателями» были названы первые лица не самых маленьких немецких регионов – премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль и глава правительства земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

            Вайль «провинился» в том, что призвал придерживаться реалистичной политики в отношениях с Москвой и сказал, что антироссийские санкции не приносит выгоды для Германии. Швезиг выступает за более тесное сотрудничество с Россией (и, добавим, она принимала участие в недавнем Петербургском международном экономическом форуме). Всего этого было достаточно послу Мельнику, чтобы обвинить двух видных германских политиков в том, что они «замешаны в зверствах Кремля» – именно так дипломат выразился в беседе с газетой Neue Osnabrücker Zeitung.

            Это, заметим, далеко не первый раз, когда Мельник обрушивается на политиков страны пребывания с обвинениями. «Когда он критиковал «левых», я понимаю, что ему это сходило с рук, потому что представители этой партии ездили с визитом в Крым и так далее. Но Швезиг и Вайль – представители СДПГ. Бить по социал-демократам, которые являются частью правительства, это конечно неслыханная дерзость», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

            Украинский посол Мельник и раньше не останавливался перед разного рода дерзостями. Так, в феврале прошлого года посол с удовлетворением сообщил в Twitter, что «вправил мозги» депутатам от «Альтернативы для Германии», которые осмелились посетить «оккупированный» Крым. Он также подчеркнул – против этих депутатов были заведены уголовные дела. «Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне», – обиделся на хамство посла депутат парламента Северного Рейна – Вестфалии Хельмут Цайфельд. Он посоветовал «господину Мельнику поучиться дипломатии у европейцев».

            В ноябре прошлого года посол вновь оскандалился, когда оправдал попадание бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в список «врагов Украины» на скандальном сайте «Миротворец». Публикация личных данных Шрёдера (что явно не вписывается в европейские стандарты уважения к частной жизни) есть ничто иное как «вопрос свободы мнений» – поучал немцев Мельник.

            Кроме того, дипломат стал разъяснять вредоносную сущность проекта «Северный поток - 2», к которому имеет отношение не только бывший канцлер, но и крупный германский бизнес. Газопровод, подчеркивал Мельник, является «кремлевским троянским конем, который хочет раздробить ЕС изнутри».

            «Все здесь в Германии относятся к заявлениям посла Украины в Германии с большим чувством юмора. Неадекватность нашего гостя довольно часто проявляется. Он и меня предлагал экстрадировать на Украину, и обиделся на правительство Германии, когда этого не произошло, потому что я, по его мнению, что-то там что-то нарушил», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт.

            Но дело не только в странностях отдельно взятого дипломата. Совсем недавно такие же поучения по поводу «Северного потока - 2» как орудия «геополитического уничтожения Европы» звучали из уст Петра Порошенко, тогда еще действующего президента. На это был дан ответ на высшем уровне – федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер доходчиво разъяснил: Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2». 

            Нынешние нападки посла Мельника на немецких политиков создают «ощущение, что это попытка лишить своего же президента возможности для маневра», – отмечает депутат Гердт.

            «Мы понимаем, что политика – это игра компромиссов, и чтобы лишить Зеленского возможности идти на компромисс, идут попытки создать вот такую атмосферу. И если Зеленский не освободится от таких помощников, я думаю очень скоро у украинского народа лимит доверия к нему закончится».

            Высказывания посла накануне визита Зеленского в Берлин было сделано под влиянием прошлой команды, сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Он провел параллель с тем, что произошло во время «феерического выступления» Зеленского на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском. Тогда, напомним, украинский президент процитировал подсунутый ему абзац из текста выступления своего предшественника – Петра Порошенко. Дипломатический и внешнеполитический корпус остается прежним – и с прежним, довольно невысоким качеством.

            «Мельника давным-давно-пора уволить. Я не знаю, почему нынешняя власть жует сопли и не делает этого.

            В политической обойме Украины сейчас до сих пор остается много психически неадекватных людей, которые занимают должности послов, консулов и так далее», – подчеркивает Шарий.

            Он убежден, что увольнения заслуживает и посол Украины в Португалии Инна Огнивец, которая не только «лайкала антисемитские высказывания небезызвестного Василия Марущинца (бывший консул Украины в Гамбурге)», но отправляла письма чуть ли не с угрозами в адрес правительства Португалии о недопустимости проведения акции «Бессмертный полк».

             

            Отставки, по его мнению, заслуживает и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, который участвовал в сделке по продаже участка земли в Крыму уже после того, как полуостров стал российским. «При этом он надевает вышиванку, рассказывает, какой он патриот», – негодует Шарий.

            По его словам, именно по этим чиновникам «судят об Украине». «И глядя на них, у общественности складывается впечатление об Украине как о клоунской стране, одиозной и абсолютно неадекватной. Это недопустимо», – подчеркнул Шарий, и выразил надежду на приход в дипломатию новых, «умных, молодых и креативных людей».

            Пока же немецкие власти (включая самих «предаталей» – глав правительств федеральных земель) предпочли просто не заметить хамскую выходку украинского посла. Но, вообще, надо сказать, что Европа чем дальше, тем меньше церемонится с «молодой украинской демократией». Так потерпели фиаско попытки Украины заблокировать процесс возвращения России в ПАСЕ. Это в Киеве тоже называли предательством. Предательством именовали и нежелание стран «Старой Европы» отказаться от «Северного потока - 2» ради наказания России.

            Посол Мельник, конечно, мог взять за образец поведение посла США в Германии Ричарда Гренелла, рассуждает политолог Александр Рар. «Я думаю, тут, в Германии, специально выбрана такая линия поведения, – отмечает собеседник. – При этом надо учитывать, что посол США доносит линию Дональда Трампа», в то время как Мельника назначил не нынешний, а предыдущий президент Украины. Так что вряд ли украинский посол может спокойно гнуть ту же линию, что и посол американский.

            Добавим, что у Киева нет особых оснований рассчитывать на безусловное покровительство Вашингтона. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина важна для США только в контексте их отношений с Россией – и Вашингтон будет разыгрывать украинскую карту (в отношениях с Россией и ЕС), не обращая внимания на интересы киевской власти.


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