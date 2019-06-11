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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Украинских гастарбайтеров зовут в Литву вместе с бабушками

Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
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            Литовские пенсионеры могут неадекватно отреагировать на пенсионные инициативы своих властей    11 июня 2019, 12:48
            Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Иван Абакумов

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            В Литве намерены сделать бесплатным лечение украинских и белорусских пенсионеров с 2020 года. Такой план выглядит странным и нелогичным, учитывая то, что бюджет республики намного скромнее бюджетов Украины и Белоруссии, и Вильнюсу едва удается справиться с пенсионными обязательствами перед своими гражданами. Эксперты полагают, что реализация этой идеи приведет прибалтийскую республику к социальному взрыву.

            В литовском Сейме предложили лечить украинских и белорусских пенсионеров бесплатно начиная с 2020 года. С такой инициативой выступила депутат Вида Ачене, сообщило в понедельник агентство «Sputnik Литва».

            Предполагается, что иностранным пенсионерам обеспечат те же условия, что и литовским пенсионерам, предоставив им медицинскую страховку за счет государства даже в том случае, если они никогда не оплачивали налог на обязательное медицинское страхование.

            Отметим, что на прошлой неделе профильный комитет Сейма поддержал инициативу, продвигаемую одной из правящих партий «Союз крестьян и зеленых Литвы». В случае, если поправки к закону о страховании здоровья будут приняты, из госбюджета на реализацию этих мер придется дополнительно выделить 690 тысяч евро.

            По мнению Виды Ачене, поправки необходимы для выполнения соглашений республики с Украиной и Белоруссией, в которых говорится о том, что украинцы и белорусы пенсионного возраста должны иметь обязательное медицинское страхование, если они постоянно проживают в Литве.

            В свою очередь «аграрий» Валюс Ажуолас считает, что такие поправки очень актуальны, так как в Литву прибывает все больше украинцев.  

            «Мы привлекли врачей и с Украины, и из Беларуси, и ситуация получается такая, что чаще всего люди приезжают с семьями, привозят родителей-пенсионеров, чтобы там их не оставлять, но эти люди здесь повисают», – сказал депутат.

            Однако консерватор Миколас Маяускас предположил, что подобные изменения побудят украинцев и белорусов приезжать на постоянное жительство в балтийскую республику ради бесплатного лечения.

            Напомним, по данным литовского департамента статистики, именно украинцы и белорусы составляют большинство иммигрировавших в Литву иностранцев. Так, на данный момент в Литве проживает порядка 17 тысяч граждан Украины, которые образовали самую большую общину в стране.

            Таким образом, инициаторы поправок в закон о страховании намерены частично решить демографическую проблему Литвы, дав возможность украинским и белорусским мигрантам переехать на новое место работы вместе со своими семьями.

            Но, по мнению депутата городского совета Клайпеды и одного из лидеров «Союза русских Литвы» Вячеслава Титова, планы литовских властей выглядят не только нелогичными, но и такими, которые спровоцируют негативную реакцию литовских пенсионеров.

            «Это очень странное решение, в котором не видно логики. Наши пенсионеры в очередях стоят, ждут квалифицированного лечения. Не все виды медицинских услуг бесплатны, за многие из них пенсионерам приходится платить. Вряд ли они адекватно отреагируют на бесплатную медицину для иностранцев», – сказал Титов газете ВЗГЛЯД.

            Он также отметил, что дополнительная нагрузка для литовского бюджета в виде украинских и белорусских пенсионеров смотрится необоснованно. «Литовский бюджет не такой уж большой, даже по сравнению с украинским и белорусским. Мне кажется, это больше похоже на политический шаг, чтобы привлечь внимание к Литве», – считает парламентарий.

            О сомнительности идеи заявил газете ВЗГЛЯД и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

            «Работа политика, как известно, заключается в обещаниях, которые надо выполнять. Но работа литовских политиков – она другая. Сейчас даются обещания, которые невыполнимы даже к собственным пенсионерам. Я хотел бы напомнить, что

            по качеству пенсионного обеспечения Литва находится в абсолютных антилидерах Европейского союза,

            разделяя эту печальную позицию с Болгарией», – отметил Межевич.

            В этих условиях брать на себя обязательства по пенсионерам из Белоруссии и Украины – это как минимум смешно, подчеркнул собеседник. 

            «Сказать – не значит сделать. Мы понимаем, что бюджет любого государства – это баланс бюджетных расходов и доходов, изначально найденных под эти расходы. Какие доходы Литовской Республики теоретически смогут обеспечить медицинское обслуживание пенсионеров соседних стран?» – задается вопросом профессор.

            По его мнению, сейчас в Литве сложилась ситуация, когда к власти пришла новая администрация, и наличие общей политической турбулентности требует неординарных шагов. Но относиться к заявлению о бесплатном лечении для пенсионеров из Белоруссии и Украины можно только с юмором, констатировал эксперт.

            «Для чего делать такие обещания? Для привлечения иностранной рабочей силы, потому что демографическая яма в Литве очевидна? Мы знаем, что для этого делается много. Украинский язык мы слышим все чаще и чаще в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде. Но это работающие люди. Люди, которые так или иначе наполняют доходами бюджет Литовской Республики», – сказал Межевич.

            Он также привел пример близкой к Литве Финляндии, где успешно реализуется политика привлечения молодых квалифицированных кадров в области программирования и медицины, свободно владеющих английским языком. Тут расчет абсолютно очевиден, а в данном случае логика никак не прослеживается.

            «Вы просто представьте себе ощущения литовских пенсионеров от этой новости. Людей, которые 40-50 лет работали в Литовской Республике, а до этого в Литовской СССР. Им-то какая радость от того, что их политическое руководство собирается тратить деньги не на них, а на заезжих гостей? Учитывая специфику литовского национального менталитета, я полностью исключаю саму возможность реализации такой инициативы», – резюмировал собеседник.


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