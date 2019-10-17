Трамп показал миру язык новой дипломатии

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17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
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Закрытие «Миротворца» поможет Зеленскому добиться мира в Донбассе

Сайт «Миротворец» испортил жизнь не одной тысяче человек Фото: ВЗГЛЯД
В ООН призвали Украину заблокировать скандальный сайт «Миротворец» – открытую базу личных данных неугодных киевским властям многих тысяч людей. По мнению экспертов, блокировка «Миротворца» и привлечение его кураторов к уголовной ответственности может стать для Владимира Зеленского сильным шагом по преодолению страха перед националистическим меньшинством на Украине. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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В России зря жалеют сепаратистов Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мы хорошо знаем, что такое сепаратизм, и вряд ли РФ как-то выиграет от его всплеска в Европе или где бы то ни было еще. Скорее – совсем наоборот. Симпатизируя каталонскому сепаратизму, можно встать на очень опасный путь. Подробности...
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Нас создало советское телевидение

Герман Садулаев, писатель, публицист
Происходит нечто большее, чем просто «смена носителей». Меняется сам тип культуры, а, стало быть, и общества, и государства. Мы еще вспомним добрым словом умирающее телевидение. Поблагодарим его за то, что оно создало нацию и язык. Подробности...
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Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
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      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
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              Любопытно, с кем еще из коллег Трамп позволяет себе так общаться, как с Эрдоганом   17 октября 2019, 22:40
              Фото: Pool Christophe Licoppe/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Егоров

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              В четверг весь мир с интересом изучал письмо Дональда Трампа президенту Турции. «Не валяй дурака!», «Не будь упертым парнем», – писал президент США, пытаясь отговорить Эрдогана от войны в Сирии. Вечером, когда США и Турция договорились о приостановке боевых действий, Трамп уже называл Эрдогана другом. Но тон и стилистика письма по-прежнему указывают на перемены в американском дипломатическом этикете.

              В четверг в распоряжение американского телеканала CNN попало письмо президента США Дональда Трампа, отправленное еще 9 октября президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В обращении, подлинность которого быстро подтвердили в Белом доме, Трамп использовал сугубо разговорную лексику. Он предложил Турции отказаться от планов вторжения в Сирию, выразив надежду на то, что Эрдоган «не хочет нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек».

              «И я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики», – пишет Трамп, добавив, что, однако, готов на такой шаг. Серьезность угрозы он продемонстрировал, напомнив о ситуации «с пастором Брансоном», когда США резко обвалили курс турецкой лиры.

              После этого президент призвал турецкого лидера «не быть упертым парнем», «не валять дурака», «не подводить весь мир» и заключить с США хорошую сделку. По словам Трампа, курдский «генерал Мазлум готов вести переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли». «Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его», – сообщил Трамп.

              Как утверждает турецкое издание Haberler, Эрдоган выбросил послание в корзину. «Самый прямой ответ на это письмо – операция «Источник мира», которая началась 9 октября», – заявил источник издания. Действительно, сразу по получении письма турецкий президент отдал приказ начать вторжение в соседнюю страну.

              Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Родник мира» с целью создания буферной зоны, куда могли бы вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары. 15 октября Трамп ввел санкции против Турции и пообещал «разрушить» экономику страны, если начнут гибнуть курды.

              Известный советский переводчик Павел Палажченко, переводивший, в частности, диалоги Михаила Горбачева с президентами США Рейганом и Бушем, считает, что «такой способ общения на межгосударственном уровне и вообще между людьми совершенно неприемлем».

              Переводчик не уверен, что Трамп нарочно хотел обидеть коллегу, просто президент США – «человек невоспитанный, очень эмоциональный». Сам стиль, по оценке Палажченко, схож с тем, что Трамп использует в своих твитах. «Непонятно, какие цели преследовал Трамп, но таков его стиль высказываний о людях. Он отличается крайней грубостью», – посетовал Палажченко в интервью газете ВЗГЛЯД.

              Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков тоже отметил: язык Трампа нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. «Весьма необычное письмо», – признал Песков.

              Многие в Конгрессе поначалу приняли опубликованное письмо за фейк. Оно шокировало даже некоторых однопартийцев Трампа. Например, конгрессмен от Мичигана, республиканец Джастин Амаш в «Твиттере» назвал послание чистым «безумием». Выступая на CNN, конгрессмен-демократ Майк Квигли откликнулся мягче: «Это звучит так, как будто президент Соединенных Штатов в какой-то момент просто диктовал сердито все, что пришло ему в голову».

              Как сказал газете ВЗГЛЯД бывший переводчик Госдепартамента и Пентагона, американский политолог Пол Гренье, письмо Трампа называют причудливым и странным. «Но мне оно таковым не показалось. Типичная риторика Трампа отличается от того, что мы ожидаем от других президентов. Отличается в первую очередь неформальностью стиля», – сказал эксперт.

              Если предположить, что Эрдоган и Трамп ранее уже перешли на «ты», ничего шокирующего в этом письме нет, отметил Гренье.

              Американские эксперты не исключают, что письмо передали в прессу по указанию самого же Трампа. Оно было опубликовано сразу же после бурных дебатов и голосования в Конгрессе по поводу вывода войск из Сирии. Американские журналисты утверждают, что президент после голосования находился в крайне скверном расположении духа, кроме того, его раздражает угроза начала процедуры импичмента.

              По итогам голосования Трамп не постеснялся назвать Нэнси Пелоси, спикера нижней палаты, «больным человеком» и «третьесортным политиком», на что та отреагировала в «Твиттере»: «Я молюсь за президента все время... Я думаю, сейчас нам всем нужно молиться о его здоровье».

              Напомним, палата представителей в среду осудила приказ Трампа вывести войска из Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать свое вторжение. За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.

              Российский сенатор Алексей Пушков тоже связал публикацию письма с угрозой импичмента. «Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?» – задался вопросом Пушков в своем «Твиттере».

              «Трамп этим своим письмом старался показать, что все не так, мол, я кое-что сделал и продолжаю делать, – подчеркивает Пол Гренье. – Всегда, когда США заканчивают какую-либо войну, всевозможные «ястребы» начинают кричать:

              «Какой позор и ужас, мы проиграли очередную войну!»

              Что касается Сирии, эта точка зрения прикрывается риторикой, что, мол, мы беспокоимся о невиновных мирных курдах, которым грозит смерть, а Трампу плевать на этих несчастных людей». 

              «Так что, я думаю, у президента США были и внутриполитические причины для написания письма в таком тоне. В обычной ситуации, наверное, он писал бы Эрдогану немного в другом тоне», – поделился собеседник.

              Тем временем вечером в четверг Трамп уже сменил гнев на милость. После успешных переговоров его заместителя Майка Пенса с Эрдоганом в Анкаре, где было принято решение о создании буферной зоны на турецко-сирийской границе, американский лидер через «Твиттер» поблагодарил турецкого президента, указав на то, что «миллионы жизней будут спасены». 

              Тем временем текст послания тут же разошелся на цитаты и мемы. Один из пользователей Twitter перевел текст на язык эмодзи, обыграв слово «Турция», которое по-английски пишется так же, как «индюшка». Другой юзер и вовсе изобразил письмо в виде детского рисунка.

              Многие блогеры также стали проводить аналогии между Трампом и советским лидером Никитой Хрущевым. Одним из самых ярких проявлений искренности и прямоты нашего лидера считается выступление в 1960 году на Генассамблее ООН, когда Хрущев, по легенде, постучал ботинком по столу. На том же заседании он назвал филиппинского докладчика «холуем американского империализма».

              Самым несдержанным на язык из действующих лидеров слывет президент Филиппин Родриго Дутерте, который, к примеру, обозвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном». Теми же словами он оскорбил и папу римского, из-за которого однажды был вынужден стоять в пробке. «Папа, сукин ты сын, отправляйся домой. Не посещай нас больше», – публично возмущался Дутерте по этому случаю.

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