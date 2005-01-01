Версия «убийства» Бабченко полна ляпов и нестыковок

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
Обсуждение: 99 комментариев

Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Версия «убийства» Бабченко полна ляпов и нестыковок

          Некий Вячеслав Пивоварник, по версии Киева, курировал покушение на Бабченко   1 июня 2018, 19:05
          Фото: ok.ru/viacheslav.pyvovarnyk
          Текст: Михаил Мошкин

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          Хитроумный трюк с «воскрешением» Аркадия Бабченко на поверку оказался не столь уж хитроумным. Украинские сыщики и контрразведчики уже докладывают - как и по чьему заказу готовилось покушение на журналиста. Но миру предъявили лишь собрание нелепостей и логических несостыковок. Каких именно?

          После «чудесного воскрешения» Аркадия Бабченко украинские власти, а вслед за ними и пресса не перестают выдавать на гора новые сенсационные подробности расследования покушения, за которым, понятное дело, стоит Россия. Итак, что мы видим на настоящий момент?

          Во-первых, нас хотят убедить: для «организации теракта» коварная Москва избрала Бориса Германа, исполнительного директора оружейной компании «Шмайсер». Именно он за 30 тысяч долларов должен был нанять исполнителя убийства Бабченко.

          Чтобы понять, насколько нелепо это выглядит, представьте: Штирлиц для исполнения секретной миссии в Берне избирает не пастора Шлага, а проверенный гестаповский кадр – провокатора Клауса.

          Нет, Герман не провокатор. Он всего лишь топ-менеджер фирмы, которая поставляет оружие, боеприпасы и спецтехнику для украинских военных в Донбассе. Единственной частной фирмы, которая занимается производством оружия на Украине. И добавим, фирмы с совместным, украино-германским капиталом. Может быть, Герман и солгал на суде, заявив, что он сам – агент СБУ. Но очевидно, что фирма, прямо завязанная на «зону АТО», не может не быть на постоянном контроле украинских контрразведчиков. Зачем же тогда Москве нанимать для столь опасной миссии человека, который на сто процентов «под колпаком»?

          «Суперзлодей» Борис Герман<br>(фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС)
          «Суперзлодей» Борис Герман
          (фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС)
          Куда более вероятной правдоподобной выглядит

          версия, которую озвучил украинский журналист Владимир Бойко. Дело в корпоративном споре вокруг фирмы «Шмайсер», в который спор вовлечена и СБУ. Германа, у которого хотят «отжать» его долю в фирме, нужно было подставить, подведя под максимально тяжелую статью. Для этого СБУ втемную использовала не только Бабченко, но и лично президента Порошенко, который отыграл роль шута из передвижного шапито. Шутовской, впрочем, выглядит и сама версия СБУ.

          Во-первых, бизнесмен и юрист Герман должен быть настоящим гением преступного мира, суперзлодеем наподобие Фантомаса или профессора Мориарти. Ведь, по версии СБУ, именно одному отдельно взятому Герману «Москва поручила» устранить не только Бабченко, но и еще 29 человек. Для этой цели отдельно взятый Герман должен был купить целый арсенал: сотни килограмм взрывчатки, минометные мины и триста автоматов Калашникова. Последнее вызывает особенные вопросы – 300 автоматов на 30 жертв, по десять на каждого?

          Алексей (Аристарх) Цимбалюк, «боевой монах»<br>(фото: личная страница в соц сети)
          Алексей (Аристарх) Цимбалюк, «боевой монах»
          (фото: личная страница в соц сети)
          Далее – все это вооружение, которым можно снабдить крупную ячейку «Аль-Каиды», Герман лично должен был спрятать в тайниках на территории Украины. Не много ли спецзаданий для одного юриста не атлетического сложения?

          Может быть, для торговца оружием и не составляет проблемы организовать тайники, но поручать ему же и «операцию по устранению»? Любой, знакомый с историями операций ОГПУ-НКВД-КГБ, скажет – так дела не делались даже в середине прошлого века.

          Предположим, России зачем-то понадобилось разделаться с Бабченко (бред, но предположим). СБУ утверждает, что на Украине масса агентов ФСБ. Неужели «злодеи с Лубянки» не могли задействовать их, и единственным выходом был Герман?

          В-третьих, кто должен был стать киллером? Нам уже показали этого человека. Алексей Цымбалюк, он же в недавнем прошлом иеродиакон Аристарх по версии так называемого «Киевского патриархата». Фанатичный националист, активист «Правого сектора*», который не только любит «кинуть зигу», но и запечатлеть это в соцсетях.

          В соцсетях уже успели отсмеяться по поводу «боевых монахов Шаолиня». В самом деле, рыжебородый Аристарх,  нацист-блогер-расстрига-«правосек» явно оказался бы в хвосте длинной очереди потенциальных киллеров (для которых главное – незаметность).

          Но и сама СБУ выступила откровенно глупо. Сначала «киллер» Цымбалюк публикует в Facebook «чистосердечное признание». Раскаявшегося Аристарха поднимает на смех ни кто иной, как официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

          Потом официальный представитель Службы безопасности Украины удаляет свой пост. А сама СБУ предъявляет Цымбалюка в качестве исполнителя заказа Бориса Германа, и приказа Москвы.

          Еще раз предполагаем, что версия главы СБУ Грицака – чистая правда. Потом смотрим на карту. У России фактически нет границы с Белоруссией, а у Белоруссии – с Украиной (все эти границы условны, полностью открыты). Неужели «хитрецы с Лубянки» не смогли прислать исполнителя по белорусским и украинским проселкам в Киев, и искали максимально экзотичного АТОшника? Кстати, убийство Дениса Вороненкова, которое СБУ пыталось «повесить» на Москву, тоже совершил боец «АТО» – настолько «профессиональный» киллер, что сам был убит на месте.

          Напрашивается вывод, что плохо продуманная история с менеджером-суперзлодеем и монахом-убийцей – бред от начала до конца. И главное, где собственно «русский след»?

          Борис Герман, после общения со следователями, на суде назвал одно имя – некоего доселе неизвестного Вячеслава Пивоварника. «Пивоварник в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле - Пивоварник», – объявил Герман. Дальнейшие подробности отсутствуют.

          За СБУ и генпрокуратуру Украины работу проделало либеральное издание The Bell, которое нашло российского бизнесмена по имени Вячеслав Александрович Пивоварник. Проведя розыск в базе СПАРК, «Одноклассниках» и «Вконтакте», The Bell добыло массу данных о том, какими фирмами в России и на Украине владел этот 34-летний коммерсант. Кое-что уже опровергнуто, причем не только фантазии о «приватном фонде Путина».

          Главное, нет указаний на связь с Борисом Германом, помимо того, что Герман и Пивоварник – друзья в «Одноклассниках». И здесь самое слабое звено в этой логической цепи. С тем же успехом можно предположить, что Герман после общения с «доброжелателями» из СБУназвал первую попавшуюся фамилию, более-менее подходящую к версии о «кремлевском следе».

          И это в итоге оказывается столь же неубедительным, как и другие элементы версии. Убедить пока не удалось ни Запад, ни российскую либеральную общественность.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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