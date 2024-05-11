  • Новость часаВ Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин собирает команду под решение сложных задач
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков
    Судья Шмидт поиздевался над властями Польши вывезенным «секретным документом»
    Британский эксперт назвал самое слабо место ВСУ в Донбассе
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 04:29 • Общество

    Российские инженеры испытали в зоне СВО универсальную гусеничную платформу

    Российские инженеры испытали в зоне СВО универсальную гусеничную платформу «Импульс-М» с дистанционным управлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские инженеры разработали универсальную гусеничную платформу «Импульс-М», способную выполнять как боевые, так и транспортные задачи.

    Прототип платформы с боевым модулем уже прошел апробацию в зоне специальной военной операции, рассказали «Известиям» в IT-компании «Гумич РТК».

    Отмечается, что платформа может использоваться как пулемет или гранатомет для прикрытия пехоты при штурме позиций противника, а также для запуска противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» или роя БПЛА-камикадзе.

    «В случае снаряжения гранатометом она реально, как в кино, за одну очередь сможет футбольное поле накрыть разрывными снарядами», – рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

    Управление платформой осуществляется дистанционно с помощью пульта, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии.

    «Импульс-М» также может выполнять транспортные задачи: перевозка грузов весом до 500 кг, буксировка прицепа весом до 1 тонны, эвакуация раненых и техники. Платформа оснащена противоминным тралом для разминирования дорог и бульдозерным отвалом для расчистки завалов.

    По словам экспертов, платформа «Импульс-М» может быть востребована как в условиях открытой местности, так и в городской застройке.

    Главное
    Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
    Лукашенко освободил от должности начальника Генштаба
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    Толпа активистов атаковала завод Илона Маска в Германии
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса
    Эксперт допустила происхождение болезни Лайма из лабораторий США

    Как российские турбины потеснили Siemens

    Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин собирает команду под решение сложных задач

    Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем советская власть ввела и отменила национальные дивизии

    В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии действовали национальные дивизии, сформированные по этническому принципу. Зачем они понадобились стране победившего интернационализма? И почему показали себя в боях хуже, чем «обычные» дивизии? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............