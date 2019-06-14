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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Президент Польши перепутал смелость с глупостью

«Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м годуФото: Ораса Верне
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Шутку над Родиной большинство не оценило

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Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
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В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

Алексей Алешковский, сценарист
На улицы вышло много хороших и честных людей, только чего они хотели добиться? Конечно, народные гулянья с автозаками веселее и интеллигентнее, чем пьянки с мордобоем. Но польза – примерно та же. Подробности...
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            Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

            Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УК   14 июня 2019, 10:30
            Фото: Станислав Красильников/ТАСС
            Текст: Михаил Мошкин

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            Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут.

            Громкая история с арестом репортера Ивана Голунова вызвала ряд законодательных инициатив. В четверг группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести компенсации за незаконное уголовное преследование и лишение свободы граждан.

            Правда, один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов уверяет, что «это давно подготовленный законопроект, он не имеет отношения к делу Голунова». Как бы то ни было, справедливороссы привлекли всеобщий интерес к этой инициативе именно сейчас. В чем состоит их предложение?

            «Сегодня суд сам определяет размер компенсации морального ущерба в случае необоснованного ограничения свободы. Мы считаем, что нужно, что называется, немного помочь – поэтому мы предложили зафиксировать конкретные суммы компенсации. На мой взгляд, эти суммы слишком малы, но речь идет о концепции – нужно хотя бы зафиксировать сам принцип того, что суммы должны быть конкретными», – сказал газете ВЗГЛЯД один из разработчиков законопроекта, депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

            Если человек подвергся незаконному уголовному преследованию на стадии предварительного расследования или судебного следствия, но не был посажен под домашний арест, отправлен в СИЗО или не был под подпиской о невыезде – то ему предлагается компенсация не ниже одной тысячи рублей за каждый день преследования.

            Если же меры пресечения (то же помещение в СИЗО, например) применялись, то за каждый день меры пресечения или наказания депутаты предлагают компенсацию не ниже 15 тысяч рублей.

            Кроме того, за моральный вред гражданину в результате незаконного преследования должна полагаться компенсация не ниже пяти тысяч рублей за каждый день применения меры пресечения, говорится в законопроекте. 

            Стоит отметить, что средняя зарплата в Москве до вычета налогов составила 86 тысяч рублей в месяц. Получается, что за 30 дней незаконного ареста депутаты предлагают выплачивать вместе с компенсацией за моральный вред около 600 тысяч рублей. Это даже больше, чем зарплата депутата Госдумы. 

            Что касается перспектив документа, то депутат Нилов допускает – инициатива может не встретить одобрения у депутатов от «Единой России», поэтому разработчики делают ставку на поддержку своих предложений в правительстве. «Если в правительстве примут решение поддержать наш законопроект, то и «Единая Россия» поддержит», – полагает парламентарий.

            Коллеги-единороссы отмечают: перспектива прохождения законопроекта зависит от качества и уровня проработанности предложений, а не от того, насколько эта инициатива попадает в тренд и улавливает медийную повестку. «Любой законопроект, являющийся хайпожорным, мало перспективен с точки зрения принятия», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред профильного комитета Госдумы по безопасности, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.

            «Чтобы предложить разумный и серьезный алгоритм решения той или иной проблемы, необходима глубокая проработка, – пояснил собеседник. – При всем уважении к коллегам я сильно сомневаюсь, что в течение одного-двух дней можно сделать серьезный анализ существующей проблематики, проработать этот вопрос с заинтересованными ведомствами, с профессиональным сообществом и предложить какой-то грамотный и разумный алгоритм».

            Депутат напомнил, что любой законопроект со «сложной природой» до внесения в Госдуму проходит многомесячную подготовку и проработку. «Дьявол кроется в деталях, – отметил Хинштейн. – Любая идея имеет право на жизнь, но всегда необходимо досконально понять и проанализировать имеющуюся практику, тем более если речь идет о такой серьезной сфере, как уголовная».

            С другой стороны, само по себе совершенствование уголовного законодательства (в том числе в той части, которая касается ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков) необходимо, отмечает собеседник. Хинштейн не исключил: «Единая Россия» предложит какие-то варианты, в том числе связанные с поправками в эти статьи Уголовного кодекса.

            «Я согласен, что требует корректировки действующая редакция статьи 228.1 УК. Сложилась практика:

            сбыт доказывается через изъятие у лица наркотиков без попытки их дальнейшей реализации. Эту практику необходимо ломать»,

             – сказал Хинштейн. Как уже говорилось выше, законопроект справедливороссов – не единственная инициатива, о которой стало известно по следам дела Голунова.

            Так, во вторник сообщалось, что в Госдуме разработали поправки в статью 228 УК России. Депутаты предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта. Как заявил один из авторов законопроекта депутат Николай Брыкин, «сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем – до пяти лет максимально». Брыкин подчеркнул, что поправки нашли поддержку в Верховном суде и МВД.

            В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил: глава государства готов рассмотреть инициативу депутатов об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если предложение поступит к нему.

            Член Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что верхняя палата проанализирует информацию о применении статьи 228 после «дела Голунова». По его словам, сенаторы слышат запрос на изменения в этой сфере.

            Академик Российской академии наук (РАН), бывший министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву. Академик призвал пересмотреть все уголовные дела, которые были заведены по так называемым наркотическим статьям. Помимо уже упомянутой 228-й, это статьи 228.1 и 229 УК.

            «Почти треть всех заключенных в России осуждены и отбывают срок по «наркотическим статьям», – цитирует РБК обращение профессора Воробьева. – Сейчас, когда один из них – Иван Голунов – освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?».

            Из всех осужденных, отбывающих наказание в российских колониях, четверть составляют осужденные по «наркотическим статьям» – такая цифра, со ссылкой на данные ФСИН за 2016 год, приводится в докладе Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Петербурге.

            В свою очередь, из числа самих осужденных за незаконный оборот наркотиков за последние годы, три четверти были наказаны судами не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ. Все это, по мнению авторов доклада, свидетельствует о «сильном перекосе системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространителей наркотических веществ».

            Экс-глава Минздрава Воробьев напомнил о том, что «наркотические» дела один раз уже пересматривались в массовом порядке. В 2004 году постановлением правительства были утверждены размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для статей 228, 228-прим и 229, что «позволило уйти от существовавшего до этого карательного подхода». «Дело Ивана Голунова вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике в России», – утверждает Воробьев.


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