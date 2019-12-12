Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

Взгляд
12 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
Перейти а раздел…

Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев

Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США испытали баллистическую ракету средней дальности
              На «Адмирале Кузнецове» найдено тело погибшегоСенат США проголосовал за признание геноцида армянНазваны исполнители убийства ШереметаПутин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области
              Источник назвал разгильдяйство вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове»Путин принял отставку губернатора Иркутской областиСенат США утвердил Салливана послом в РоссииБолгария назвала дату пуска российского газа в Сербию
              Зеленский дал первое интервью российским СМИДепутатов и чиновников на Украине собрались штрафовать за русский языкПутин поручил увековечить память ЛужковаВ Люберцах нашли кость мамонта

              атака на столицу


              Задержанная за убийство Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

              пожар на корабле


              Ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов» занимались случайные люди

              ответная мера


              В Бундестаге призвали наказать США за санкции против «Северного потока – 2»

              Видео

              Диалог Путина и Сокурова


              Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              Неуклюжие действия


              Юрий Зайнашев: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Итоги референдума


              Игорь Окунев: На карте мира появилась новая страна

              Нормандский формат


              Андрей Манчук: Украина обречена на вечную войну

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

              Сенатор Гарднер считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникам   12 декабря 2019, 22:05
              Фото: Alex Edelman/Global Look Press
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав?

              В ожидании, когда вопроса об импичменте Трампу перейдет на рассмотрение из низшей палаты Конгресса в верхнюю, где и будет похоронен, сенаторы не теряют времени даром. Комитет по  иностранным делам Сената поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, «является ли Россия страной-спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».

              Автором документа «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер. Он так объяснил цель нового закона в опубликованной недавно колонке в New York Times:

              «США должны предпринять все дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и нашей демократии, а также для сдерживания реваншистской России, которая намерена переписать историю и угрожает нашему образу жизни».

              После того, как его законопроект поддержал сенатский комитет, Гарднер выступил со специальным заявлением, в котором перечислил главные грехи России:

              «Россия Путина вторглась в соседние Грузию и Украину, поддерживает кровавый режим Башара Асада и многих наших противников по всему миру, вмешивается в выборы и ведет активную информационную войну против западных демократий... Россия также несет прямую ответственность за чудовищные теракты, в том числе крушение малазийского рейса 17 над Украиной в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, включая гражданина США, и атаку с применением химического оружия в Соединенном Королевстве в 2018 году, в результате которой погибли два человека, включая гражданина Великобритании».

              И поэтому «пока Россия не изменит свое поведение коренным образом, мы не должны повторять ошибки предыдущих администраций, пытаясь нормализовать отношения с государством, которое по-прежнему представляет серьезную угрозу для США и их союзников», заключает Гарднер. При этом сенатор считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникам. Он прямо пишет о том, что Владимир Путин «продолжает попытки нанести серьезный ущерб международному миру и стабильности».

              То есть Россия – враг всего человечества и террорист, и нужно наконец-то признать ее таковой на официальном американском уровне. Это просто паранойя или элемент внутриполитической борьбы, очередная попытка осложнить Трампу налаживание контактов и отношений с Москвой?

              Ведь на самом деле шансов на то, что США признают Россию страной-спонсором терроризма на сегодня нет.

              Сначала законопроект Гарднера будет рассматривать сенат. Он вполне может принять его, правда это может случится как в этом году, так и в следующем. Потом документ уйдет в Палату представителей, которая одобрит его просто потому, что там в большинстве демократы. Дальше закон уйдет на подпись к Трампу. А тот может просто не подписать его (что преодолевается новым голосованием Конгресса), а может и поставить свой автограф. После чего у Госдепа будет три месяца:

              «Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, в котором указывается, соответствует ли Российская Федерация критериям для признания ее в качестве государства - спонсора терроризма».

              Таким образом, в течение трех месяцев Госдеп должен будет объяснить конгрессменам, почему он считает Россию террористическим спонсором, или почему не считает.

              Гарднер специально объяснял в своей статье в газете New York Times: он понимает, что ему могут возразить — «применение «столь токсичного ярлыка» к крупной мировой державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН, не заставит ее отступиться и может нанести еще больший ущерб американо-российским отношениям, которые и без того находятся на рекордно низком уровне». Проще говоря, обвинить сенатора в попытке ухудшить и так плохие отношения Москвы и Вашингтона. На это он отвечал, что хотя «очевидно, что вина за сегодняшнее недоверие и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном полностью лежит на Кремле и его чудовищном поведении», но:

              «Это важные политические вопросы, и поэтому мой законопроект оставляет последнее слово за профессионалами Госдепартамента».

              На самом деле, Конгресс просто не может сам объявлять кого-либо спонсорами-терроризма. Он и так за годы президентства Трампа ощутимо залез в сферу полномочий президента США, причем именно ради блокировки американо-российских отношений. Список стран-террористов ведет Госдеп, то есть президентская власть.

              Между тем Госдеп уже сформулировал свою позицию. Еще на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл отвечал на подобный же вопрос сенаторов. Хейл отметил, что госдепартамент не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список:

              «Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак».

              Шансов на то, что Госдеп, то есть Трамп, изменит свою позицию просто нет. И даже не потому, что утверждения «Россия - спонсор терроризма» не соответствуют действительности – на первом месте у США всегда стояли их собственные представления об истине, а не объективная реальность - причина в другом. Признание России «страной-спонсором терроризма» равнозначно разрыву отношений с нашей страной. Не юридическому, а фактическому. Это не объявление войны, но шаг именно в эту сторону. Уж в сторону полного отказа от контактов как минимум. В Вашингтоне среди нынешней администрации точно нет сумасшедших, готовых обрушить отношения двух стран. Причем непонятно ради чего.

              Потому что внесение в список стран-спонсоров терроризма это не просто самая жесткая форма давления на иностранное государство.

              Дело не столько даже в санкциях, которые США будут обязаны принять в отношении того, кого они признают «спонсором-терроризма», их перечень практически безграничен и по сути ставит крест даже на двухсторонней торговле, а в том, что подобное клеймение означает крайнюю форму оскорбления другой державы. Которое применяется только тогда, когда или Штаты готовы порвать с ней вообще все отношения, или эта страна уже сама их порвала и теперь Америка пытается обрубить ей связи с остальным миром. В случае с Россией ни первое, ни второе невозможно: рвать с Россией Штаты не собираются, а попытки изолировать нашу страну от внешнего мира провалились еще в 2014-м году.

              Кстати сам список государств-спонсоров терроризма появился в США ровно 40 лет назад – 29 декабря 1979 года. Именно тогда был составлен список из четырех стран. Он менялся, и за все время в нем было всего восемь государств, а сейчас снова осталось четыре. И только одна страна пребывает в нем все эти годы. Не зная кто именно, невозможно угадать. Это Сирия, которая в итоге сама стала жертвой внешних сил и террористов и едва не исчезла с лица земли как единое государство. Тем не менее, Штаты каждый год включают ее в свой список. Список приговоренных к смерти.

              Потому что из первого списка стран-спонсоров все четыре в итоге были погружены в огонь и смерть, разрушены и развалены: Сирия, Ливия, Ирак и Южный Йемен. Сейчас, спустя 40 лет после того, как Штаты назвали их «спонсорами-терроризма», во всех этих странах в той или иной форме идет война, в каждой из них американские военные присутствовали или присутствуют.

              Правда, в списке Госдепа этих стран уже нет. Южный Йемен исключили в 1990-м, после его объединения с Северным, Ливию «реабилитировали» в 2006, а Ирак окончательно убрали в 2004, как раз после американской оккупации (первый раз его исключили в 1982-м, чтобы поддержать в войне с Ираном). Но все четыре страны первого списка ввергнуты в хаос.

              А вот следующие фигуранты списка устояли, потому что были сильнее в и военном плане, и, главное, сильнее духом. Это Куба, которая была в списке с 1982 по 2015. Ну, так Кастро выдержали шесть с половиной десятилетий американской блокады и массу американских терактов против них. Это Иран, который включили в 1984-м, но который находится в постоянной конфронтации с США с 1979 года, то есть с момента исламской революции. И это КНДР, которую включили в 1988 году, исключили в 2008 и вновь вернули в 2017-м. Это, кстати, единственная страна, внесенная в список при Трампе, но Кимы с их ядерным оружием не боятся никого на свете.

              Особняком стоит Судан, внесенный в список позже всех – в 1993-м. Он избежал внешнего вторжения не из-за сильной армии, но в ходе гражданской войны потерял свою южную часть, отделенную от него под контролем «международного сообщества».

              Сейчас в американском списке четыре страны – кроме вечной Сирии и пострадавшего Судана это несгибаемые Иран и КНДР. Добавлять к ним Россию стало бы безумием для самих США. Учитывая тот факт, что ни с одной из четырех стран списка у Вашингтона нет даже дипломатических отношений, можно себе представить какой будет реакция Москвы: разрыв дипломатических отношений.

              Сенатор Гарднер может позволить себе не иметь никаких контактов и связей с Россией, изображая нас исчадием ада и главным мировым террористом. Но США как государство не могут себе этого позволить. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............