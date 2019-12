Зачем Путин отправляет к Трампу Лаврова Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений 12 декабря 2019, 22:05

Фото: Alex Edelman/Global Look Press

Текст: Петр Акопов

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • В США обсуждается законопроект, по которому Госдеп может признать Россию страной – спонсором терроризма. Если это случится, то под самые суровые санкции может попасть не только Москва, но и все торговые партнеры России. Зачем это нужно противникам Трампа – понятно. Внесет ли администрация нынешнего президента США нашу страну в черный список и как это отразится на отношениях двух ядерных держав? В ожидании, когда вопроса об импичменте Трампу перейдет на рассмотрение из низшей палаты Конгресса в верхнюю, где и будет похоронен, сенаторы не теряют времени даром. Комитет по иностранным делам Сената поддержал законопроект, который обязывает госсекретаря рассмотреть вопрос о том, «является ли Россия страной-спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями». Автором документа «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер. Он так объяснил цель нового закона в опубликованной недавно колонке в New York Times: «США должны предпринять все дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и нашей демократии, а также для сдерживания реваншистской России, которая намерена переписать историю и угрожает нашему образу жизни». После того, как его законопроект поддержал сенатский комитет, Гарднер выступил со специальным заявлением, в котором перечислил главные грехи России: «Россия Путина вторглась в соседние Грузию и Украину, поддерживает кровавый режим Башара Асада и многих наших противников по всему миру, вмешивается в выборы и ведет активную информационную войну против западных демократий... Россия также несет прямую ответственность за чудовищные теракты, в том числе крушение малазийского рейса 17 над Украиной в 2014 году, в результате которого погибли 298 человек, включая гражданина США, и атаку с применением химического оружия в Соединенном Королевстве в 2018 году, в результате которой погибли два человека, включая гражданина Великобритании». И поэтому «пока Россия не изменит свое поведение коренным образом, мы не должны повторять ошибки предыдущих администраций, пытаясь нормализовать отношения с государством, которое по-прежнему представляет серьезную угрозу для США и их союзников», заключает Гарднер. При этом сенатор считает, что Россия угрожает не только Америке и ее союзникам. Он прямо пишет о том, что Владимир Путин «продолжает попытки нанести серьезный ущерб международному миру и стабильности». То есть Россия – враг всего человечества и террорист, и нужно наконец-то признать ее таковой на официальном американском уровне. Это просто паранойя или элемент внутриполитической борьбы, очередная попытка осложнить Трампу налаживание контактов и отношений с Москвой? Ведь на самом деле шансов на то, что США признают Россию страной-спонсором терроризма на сегодня нет. Сначала законопроект Гарднера будет рассматривать сенат. Он вполне может принять его, правда это может случится как в этом году, так и в следующем. Потом документ уйдет в Палату представителей, которая одобрит его просто потому, что там в большинстве демократы. Дальше закон уйдет на подпись к Трампу. А тот может просто не подписать его (что преодолевается новым голосованием Конгресса), а может и поставить свой автограф. После чего у Госдепа будет три месяца: «Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего Закона государственный секретарь должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, в котором указывается, соответствует ли Российская Федерация критериям для признания ее в качестве государства - спонсора терроризма». Таким образом, в течение трех месяцев Госдеп должен будет объяснить конгрессменам, почему он считает Россию террористическим спонсором, или почему не считает. Гарднер специально объяснял в своей статье в газете New York Times: он понимает, что ему могут возразить — «применение «столь токсичного ярлыка» к крупной мировой державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН, не заставит ее отступиться и может нанести еще больший ущерб американо-российским отношениям, которые и без того находятся на рекордно низком уровне». Проще говоря, обвинить сенатора в попытке ухудшить и так плохие отношения Москвы и Вашингтона. На это он отвечал, что хотя «очевидно, что вина за сегодняшнее недоверие и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном полностью лежит на Кремле и его чудовищном поведении», но: «Это важные политические вопросы, и поэтому мой законопроект оставляет последнее слово за профессионалами Госдепартамента». На самом деле, Конгресс просто не может сам объявлять кого-либо спонсорами-терроризма. Он и так за годы президентства Трампа ощутимо залез в сферу полномочий президента США, причем именно ради блокировки американо-российских отношений. Список стран-террористов ведет Госдеп, то есть президентская власть. Между тем Госдеп уже сформулировал свою позицию. Еще на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл отвечал на подобный же вопрос сенаторов. Хейл отметил, что госдепартамент не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список: «Мы должны признать, что Россия сама является жертвой террористических атак». Шансов на то, что Госдеп, то есть Трамп, изменит свою позицию просто нет. И даже не потому, что утверждения «Россия - спонсор терроризма» не соответствуют действительности – на первом месте у США всегда стояли их собственные представления об истине, а не объективная реальность - причина в другом. Признание России «страной-спонсором терроризма» равнозначно разрыву отношений с нашей страной. Не юридическому, а фактическому. Это не объявление войны, но шаг именно в эту сторону. Уж в сторону полного отказа от контактов как минимум. В Вашингтоне среди нынешней администрации точно нет сумасшедших, готовых обрушить отношения двух стран. Причем непонятно ради чего. Потому что внесение в список стран-спонсоров терроризма это не просто самая жесткая форма давления на иностранное государство. Дело не столько даже в санкциях, которые США будут обязаны принять в отношении того, кого они признают «спонсором-терроризма», их перечень практически безграничен и по сути ставит крест даже на двухсторонней торговле, а в том, что подобное клеймение означает крайнюю форму оскорбления другой державы. Которое применяется только тогда, когда или Штаты готовы порвать с ней вообще все отношения, или эта страна уже сама их порвала и теперь Америка пытается обрубить ей связи с остальным миром. В случае с Россией ни первое, ни второе невозможно: рвать с Россией Штаты не собираются, а попытки изолировать нашу страну от внешнего мира провалились еще в 2014-м году. Кстати сам список государств-спонсоров терроризма появился в США ровно 40 лет назад – 29 декабря 1979 года. Именно тогда был составлен список из четырех стран. Он менялся, и за все время в нем было всего восемь государств, а сейчас снова осталось четыре. И только одна страна пребывает в нем все эти годы. Не зная кто именно, невозможно угадать. Это Сирия, которая в итоге сама стала жертвой внешних сил и террористов и едва не исчезла с лица земли как единое государство. Тем не менее, Штаты каждый год включают ее в свой список. Список приговоренных к смерти. Потому что из первого списка стран-спонсоров все четыре в итоге были погружены в огонь и смерть, разрушены и развалены: Сирия, Ливия, Ирак и Южный Йемен. Сейчас, спустя 40 лет после того, как Штаты назвали их «спонсорами-терроризма», во всех этих странах в той или иной форме идет война, в каждой из них американские военные присутствовали или присутствуют. Правда, в списке Госдепа этих стран уже нет. Южный Йемен исключили в 1990-м, после его объединения с Северным, Ливию «реабилитировали» в 2006, а Ирак окончательно убрали в 2004, как раз после американской оккупации (первый раз его исключили в 1982-м, чтобы поддержать в войне с Ираном). Но все четыре страны первого списка ввергнуты в хаос. А вот следующие фигуранты списка устояли, потому что были сильнее в и военном плане, и, главное, сильнее духом. Это Куба, которая была в списке с 1982 по 2015. Ну, так Кастро выдержали шесть с половиной десятилетий американской блокады и массу американских терактов против них. Это Иран, который включили в 1984-м, но который находится в постоянной конфронтации с США с 1979 года, то есть с момента исламской революции. И это КНДР, которую включили в 1988 году, исключили в 2008 и вновь вернули в 2017-м. Это, кстати, единственная страна, внесенная в список при Трампе, но Кимы с их ядерным оружием не боятся никого на свете. На эту тему Особняком стоит Судан, внесенный в список позже всех – в 1993-м. Он избежал внешнего вторжения не из-за сильной армии, но в ходе гражданской войны потерял свою южную часть, отделенную от него под контролем «международного сообщества». Сейчас в американском списке четыре страны – кроме вечной Сирии и пострадавшего Судана это несгибаемые Иран и КНДР. Добавлять к ним Россию стало бы безумием для самих США. Учитывая тот факт, что ни с одной из четырех стран списка у Вашингтона нет даже дипломатических отношений, можно себе представить какой будет реакция Москвы: разрыв дипломатических отношений. Сенатор Гарднер может позволить себе не иметь никаких контактов и связей с Россией, изображая нас исчадием ада и главным мировым террористом. Но США как государство не могут себе этого позволить. Популярные материалы Родственники Лужкова объяснили, почему гроб был закрыт Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России Рожать в США дорого и смертельно опасно

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях