  • Новость часаВ МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    17 августа 2024, 14:40 Мнение

    В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Политический обозреватель

    Бороться с ракетами для F-16 Россия научилась еще в Сирии
    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    На станции метро в центре Москвы сработал гермозатвор

    Все дни, после начала украинского вторжения в Курскую область, западные СМИ постоянно пишут о том, что европейские или американские элиты, политики не довольны действиями Киева. Что, дескать, Киев никак не согласовал атаку на Россию, чем вызвал крайнее раздражение.

    Ну и чаще всего пресса сообщает, что у ВСУ совершенно нет сил для развития наступления в Курской области, украинские военные понесли большие потери и тоже недовольны своими политиками.

    А самое плохое, что в России эту запредельную ху..ню всерьез смотрят, читают, цитируют, всерьез воспринимают и делают какие-то основательные выводы о текущей ситуации, анализ на основе этих публикаций и пытаются даже планировать что-то.

    Информационный фронт современного военного конфликта, это такой же фронт, как и фактический, материальный, с окопами и укрепами. В инфовойне есть атаки, обходные маневры, диверсии, операции прикрытия, «ракетные» удары по психике. Есть и применение диверсантов или шпионов, или спящих в стране противника (это когда например директор института США и Канады пишет статьи о том, как русским надо срочно вымалить прощения у США).

    Мы же не думаем, что СМИ на западе это просто газеты и телевидение? Мы же понимаем, что это батальоны, бригады и полки информационной войны? Или не понимаем и по советской привычке думаем, что раз там написали что-то, то так оно и есть? Судя по всему, не понимаем.


    Однако же, сейчас мы наблюдаем массовую информационно-психологическую операцию западных СМИ. У операции несколько целей. Убедить Москву в непричастности Запада (НАТО, политиков, разведок) к атаке на Курскую область. Убедить, что новые пакеты помощи Киев не получит. Убедить Москву в слабости ВСУ, которые напали на Курскую область, а теперь не знают, что делать дальше. Реальность этим всем публикациях противоречит полностью.

    Однако, стоит заметить, что основную задачу по формированию тумана инфовойны, выполняют тяжеловесные издания, вроде Bloomberg или Washington Post. Потому что западные аналитики довольно хорошо понимают психологию определённой части российских управленцев, которые всё ещё имеют привычку верить, что западные СМИ всегда и безусловно отражают мнение тамошних элит, и не понимают, роль СМИ в инфовойне. Как ни странно, после разрушения школы советологии, Россию в целом Запад понимать стал хуже. Но психологию определённой части российского общества понимает отлично.

    А сейчас солидные западные издания всего лишь пытаются сформировать ложную картину происходящего для тех самых наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16. Резервы у ВСУ есть, но в бой они не введены. Почему? Где они? Неужели и правда кто-то верит, что Украину затащат в переговоры после выборов в США, Запад готов говорить с Россией?

    It sounds fucked up and crap.

    Нам бы пора перестать вести себя, как человек, который все время хочет выиграть у наперсточника, полагая, что шарик точно где-то есть. Да, хочется верить в хорошее, а в плохое нет. И когда тебе пять лет и ты смотришь мультики, это нормально.

    Но когда пятьдесят с лишним, а то и поболее, и ты принимаешь решения огромной важности, то верить надо реалиям дня. Посмотреть полный радости и оптимизма репортаж CNN из оккупированных районов Курской области. И сделать вывод, правда ли Вашингтон не доволен Киевом?

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Замглавы МЧС по Кубани снят с должности после ареста
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    «Прогресс МС-28» с научной аппаратурой и фруктами причалил к МКС

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............