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    Победа требует долгой воли

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    12 августа 2024, 18:35 Мнение

    Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    События в Курской области всколыхнули страну и вновь актуализировали дискуссию о степени включенности общества в дело защиты Родины перед лицом смертельных внешних угроз.

    Эта тема задевает многих людей, активно вовлеченных в поддержку армии: стране брошен вызов, она борется за собственное выживание, а довольно много наших сограждан старательно игнорируют происходящее. В их жизнях нет СВО, нет воюющей армии и страшной угрозы для России со стороны Запада. Там по-прежнему модные тусовки, гламур и прочие атрибуты довоенной жизни.

    Кто-то в этом видит даже скрытое предательство – эдакие нерелоцировавшиеся релоканты, которым покровительствует часть элит, также не могущие дождаться, когда же это все наконец закончится и жизнь вернется в нормальное русло. А самые радикальные патриоты и вовсе призывают к тотальной общественной мобилизации, полному переводу жизни страны на военные рельсы и запрету любых увеселений для граждан.

    Самое забавное, что между «невоюющей» и наиболее радикальной «воюющей» частями нашего общества есть кое-что общее – представление, что все происходящее ненадолго. Первые упорно цепляются за привычную старую жизнь в надежде, что вот-вот как-то все устаканится и станет как раньше. Вторые – требующие общенационального сверхусилия – убеждены, что если это произойдет, Россия одним мощным рывком победит всех врагов, закончит СВО – и опять-таки можно будет спокойно строить счастливую мирную жизнь.

    Через два с половиной года после 21 июня 1941 года перелом в той страшной войне уже произошел, позади были Сталинград и Курская битва, и это принесло моральное облегчение советскому обществу, продолжавшему воевать и работать в режиме запредельного усилия. Спустя два с половиной года после 24 февраля 2022 года, на фоне нападения на Курскую область и общего контекста мировых событий, российское общество начинает осознавать, что для нас все только начинается: конфликт вокруг Украины вписан в общемировое противостояние и глобальный передел, и не стоит надеяться на его разрешение до окончательного низвержения Запада с престола мирового господства.

    А из этого следует, что неправы обе стороны.

    Бесполезно пытаться закрыться в кокон старой жизни, игнорируя реальность. В такие времена, как нынешние, она все равно тебя так или иначе достанет, и лучше быть к этому готовым. Но даже более опасно до предела взвинчивать градус общественной мобилизации – просто потому, что его невозможно поддерживать неопределенно долгое время, а неизбежный откат в виде общественной усталости и апатии несет с собой очень серьезные угрозы стране и ее безопасности. Уже сейчас немало принимающих участие в боевых действиях военнослужащих и активно работающих волонтеров признаются в накопившейся усталости, в желании вернуться – хотя бы ненадолго – в обыденную мирную жизнь.

    А тем временем события в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний и вызовов. Сейчас часто можно услышать, что конфликт с Западом принял формат войны на истощение, обычно подразумевая, что конкурируют между собой ВПК, промышленные потенциалы, финансовые резервы и так далее. Но также подвергаются истощению человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс в подобных войнах.

    Возникает вопрос: так что же делать? Есть ли вообще решение для нынешней коллизии? И если да, то где его искать?

    Ответ, разумеется, есть, и даже искать далеко его не нужно – он в нас самих, в нашей истории. Просто по понятным причинам, когда мы говорим о войне Запада против нас на уничтожение, первой на ум приходит Великая Отечественная. Мы берем ее за образец, и именно из нее черпается идея общенационального сверхусилия. Но Россия оказалась вовлечена в конфликт, временные и географические рамки которого совершенно не определены (уже можно уверенно сказать, что Украиной наше противостояние с Западом не ограничится). Значит, нам надо опираться на какие-то иные примеры – благо, их в нашей истории тоже хватает. Более того, Россия состоялась как страна и стала именно такой в результате процессов, которые требовали от ее народа десятилетних и даже вековых усилий, будь то избавление от ордынского ига или освоение Сибири.

    Неслучайно наш народ по праву относится к тем, кого на Востоке называют людьми долгой воли. Однако для решения подобных задач от страны требуется не яростное сверхусилие, которое возможно поддерживать относительно краткое время, а стабильное сосредоточенное упорство. И да – общественная консолидация также необходима.

    Впрочем, с последним становится все лучше и лучше. Это раньше было достаточно легко отстраняться от событий, делая вид, что ничего не происходит. Но реальность все громче стучится в двери и гламурных барышень, и лощеных хипстеров, и состоятельных бизнесменов, и яжематерей, принципиально не интересующихся ничем, кроме своей семьи. В этой реальности нашим врагам не важно, каковы наши убеждения, отношение к российской власти и СВО. Они просто хотят нас убить – всех. И сделают это, если им предоставить такую возможность.

    Осознание этого все отчетливее проникает в самые аполитичные слои нашего общества, пробуждая в людях гражданское самосознание, собранность и готовность внести собственный вклад в общее дело. Нападение на Курскую область в этом смысле стало очень большой ошибкой наших противников, поскольку заставило очнуться очень многих. Очнуться и начать помогать – и мирным гражданам, и армии, которая противостоит врагу уже на российской территории.

    Это и есть та самая мобилизация, которая нужна России не только прямо сейчас, но понадобится еще очень долгое время. 

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