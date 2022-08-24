Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

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Зачем «Яндекс» и VK устроили большой обмен

«Яндекс» отказывается от «Новостей» ради сервиса доставки еды Антон Новодережкин/ТАСС
Обмен активами между «Яндексом» и VK называют крупнейшей по масштабу сделкой в российском IT. Перераспределив активы, компании показали свои стратегические приоритеты. Однако является ли сделка одинаково выгодной для обеих сторон?  Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Это уже агония». Освобожденные территории восстанавливают мирную жизнь под обстрелами

Перед отступлением из Изюма украинские танки расстреляли и обрушили жилой дом Дмитрий Винник
Изюм, Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Все это – города, освобожденные в Харьковской области Украины российской армией. Как работают там сегодня добровольцы из России, как живут местные жители, восстанавливают разрушенное и что думают об украинских военных – рассказывает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший на месте событий. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...

Никакой шоу-бизнес нам не нужен

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах. Подробности...
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Доллар заменит единая валюта БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин. Подробности...
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Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
    Вадим Трухачёв

    Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		24 августа 2022, 17:17

    За последнее время сразу несколько противоречивых новостей, так или иначе связанных с Россией, пришли из Швейцарии. Они заставили присмотреться к тому, насколько же Альпийская конфедерация сохраняет свой нейтралитет. Или от него не осталось и следа. Говоря об отношениях с Россией, швейцарский президент Иньяцио Кассис констатировал, что они охладели. Ввиду этого он признал, что Швейцария не сможет выступить в привычной роли посредника при решении международных конфликтов. Впрочем, Кассис считает, что реакция швейцарцев на российскую военную операцию на Украине была «вполне умеренной». Однако в этой оценке можно усомниться.

    Начнем с того, что Швейцария последовательно примыкала ко всем пакетам санкций в отношении России (и Белоруссии), которые принял Евросоюз. Кроме самого последнего, седьмого. За это она попала в наш список недружественных стран. И в принципе, одного этого факта достаточно для того, чтобы перестать считать Альпийскую конфедерацию нейтральным государством. А если вспомнить, что еще в 2014 году она присоединилась к двум из трех пакетов антироссийских ограничений, сомнения на сей счет отпадут тем более.

    Последние новости тоже не внушают оптимизма. Швейцарцы перестали выдавать визы российским сотрудникам учреждений ООН, находящихся на их территории. Кроме того, когда в кантоне Ури вандалы осквернили памятник полководцу Александру Суворову, местные власти переложили расходы по его очистке на российское посольство. Это уже напоминает если не Польшу или Латвию, то как минимум Болгарию или Словакию.

    Наконец, швейцарское военное ведомство заявило о поисках новых вариантов обеспечения безопасности страны, что подразумевает усиление взаимодействия с НАТО. Это, конечно, еще не действия Финляндии и Швеции, открыто решивших примкнуть к Североатлантическому альянсу, но уже шаг в эту сторону. А если учесть, что в натовских вооружениях, поставляемых Украине, порой имеются и швейцарские комплектующие, дело пахнет совсем плохо. Проще говоря, никакого нейтралитета не просматривается.

    Когда в Европе проводили опрос об отношении ее жителей к России, в Швейцарии плохо о нашей стране высказалось 60% опрошенных. Для формально нейтрального государства это очень много. Хотя, если сравнить показатели с цифрами в соседних Германии, Франции, Австрии и даже Италии, они окажутся ниже. Так что о массовой патологической русофобии швейцарцев говорить не приходится, но приятного, безусловно, мало. Доля правды в словах президента Кассиса есть. Если сравнить поведение швейцарских властей с их иностранными коллегами – тут тоже имеются «проблески». Так, в стране отказались конфисковать счета и имущество граждан России, сославшись не незыблемость принципа частной собственности. Даже часть ранее арестованных активов разморозили. В отличие от ЕС, Швейцария не запретила вещание Sputnik и RT – значит, принцип свободы слова тоже частично соблюдается.

    Фото: Pius Koller/Global Look Press

    О принципе прагматизма в экономике, в отличие от многих коллег по Евросоюзу, швейцарские власти тоже не забыли. Так, за последние месяцы швейцарский экспорт в Россию увеличился в 10 раз. Понятно, что местные компании не хотят терять прибыль, стараясь обезопасить свои деньги от очередных ограничительных мер. Однако правительство могло одним росчерком пера все это запретить как обход санкций, но подобного не случилось. Определенные остатки нейтралитета проявились и в отношении Украины. Страна не стала принимать к себе на лечение не только украинских военных, но и гражданских раненых. Она первой в Европе объявила о лишении украинцев статуса беженца, вида на жительство или права на пособие, если они начнут отлучаться на родину чаще чем на 15 дней в течение трех месяцев. Наконец, Швейцария запретила Германии, Польше и Дании передавать на Украину произведенную на ее территории или принадлежащую ей военную продукцию. Тем самым перед нами не нейтральная страна, но одно из наиболее умеренных государств западного сообщества. Его линия четко направлена против России – просто швейцарцы пока отказываются от наиболее одиозных мер, которые могут поставить под сомнение статус их страны как образца демократии (а в ней все время проходят референдумы), свободы слова и образцового денежного хранилища мирового масштаба. И, учитывая многие обстоятельства, вряд ли могло быть по-другому.

    Полностью нейтральной Швейцария не была и в прежние десятилетия. И дело не только в том, что она, боясь нацистской Германии, не пускала к себе евреев, которым грозили концлагеря. В стране долгие годы была запрещена Компартия. Швейцарское мелкобуржуазное (в массе своей) общество и местные политики плохо относились к СССР. Это не мешало Женеве или Цюриху быть штаб-квартирами разных международной организаций и переговорной площадкой, но факт есть факт. Порядка трех четвертей внешней торговли Швейцарии приходится на Евросоюз. Страна является частью Шенгенского соглашения, но не входит в ЕС, будучи окруженной членами ЕС со всех сторон. А основной партнер вне ЕС – США. Американские гиганты держат свои средства в швейцарских банках, а последние в свою очередь имеют возможность много инвестировать в американскую экономику. К тому же Швейцария встроена в западные производственные цепочки – и не только гражданские, но и военные.

    Несмотря на богатство, Швейцария – страна с относительно невысоким по европейским меркам уровнем образования. Представители ее элиты учатся или за границей, или на родине у немецких, французских и итальянских преподавателей. А вузовские профессора в Западной Европе – одни из главных носителей тех самых пресловутых европейских ценностей, которые ЕС пытается нести в остальной мир. Могут ли их швейцарские ученики хотя бы частично не впитать эти идеи? Риторический вопрос. Другое дело, что Швейцария – государство с сильными изоляционистскими настроениями. Так, в 2009 году здесь запретили строить минареты на мечетях. А спустя пять лет ограничили возможность работать у себя… жителям Германии и Франции. Швейцарцы ценят спокойствие и порядок, и поэтому они в меньшей степени готовы жертвовать своей безопасностью и удобствами ради далекой Украины, жители которой к тому же показали себя с не самой лучшей стороны у них дома.

    У швейцарцев есть такая вещь, как франк – вторая в мире резервная валюта. Следовательно, они меньше зависят от США в этом плане. Не будучи членом Евросоюза и НАТО, они могут себе позволить большую степень свободы в плане внешней политики, чем даже Германия. А внешняя политика Швейцарии – это, прежде всего, поиск новых рынков для мощнейших швейцарских банков, химических и фармацевтических компаний, часовщиков. А Россия – слишком большой рынок, чтобы позволить полностью его потерять. Далее вступает в силу уже особенность швейцарской государственной модели. Здесь можно оспорить значимое решение власти на референдуме. Если страна решит оказать Украине прямую военную помощь, противники такого решения могут собрать 100 тысяч подписей и провести референдум по данному вопросу. И помощь придется как минимум отсрочить, а в случае успеха тех, кто не хочет вооружать Украину, – прекратить совсем. А инициаторов такой помощи ждет поражение на выборах. Стоит ли кому-то рисковать карьерой? Вряд ли.

    В любом случае Швейцария не является нейтральной страной. Она – органичная, хоть и своеобразная, часть глобального Запада, и ожидать от нее иной политики в отношении России бессмысленно. Другое дело, что в сравнении с другими государствами той части света, она сохраняет относительную вменяемость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Не как с независимым посредником (об этом речи нет), а как с «не отмороженной» частью Запада.

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