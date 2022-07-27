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Швейцария перестала выдавать визы российским делегатам в ООН
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Визы российским делегатам, намеревающимся принять участие в работе органов ООН, не выдают не только США, но и Швейцария, заявила представитель России Ирина Тяжлова на заседании рабочей группы ООН по международной информационной безопасности.
«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», – передает РИА «Новости» ее слова.
Дипломат отметила, что у Москвы имеются «вполне конкретные претензии» к выдаче виз российским экспертам, участвующим в мероприятиях в Женеве по линии ООН.
Кроме того, Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительной.
Так, 4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.
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Американский офицер указал на странность в «российской стратегии» США
Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик с помощью санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
«Пора перестать обвинять Путина в высоких ценах на топливо. Россия не вводила ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа. Их ввел конгресс. Так что давайте перестанем искать виноватых где-то там, потому что они находятся у нас дома», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, Европа действует по похожему принципу. Так, Евросоюз, говоря о значительном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток», не хочет признавать, что это произошло из-за нежелания Канады вовремя вернуть отремонтированную турбину.
Такая политика Запада иррациональна и разрушительна, поскольку ведет к огромным экономическим потрясениям, отметил Блэк.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам дипломатов США сорвать фотосессии Лаврова
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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал информацию российского МИД о том, что американские дипломаты предпринимают немалые усилия для того, чтобы сорвать фотосессии Сергея Лаврова с коллегами в ходе его африканского турне.
Эксперт назвал это «действительно забавным». «Хотя с другой стороны, если Россия, вопреки утверждениям Госдепартамента, не изолирована и добиться этого никакими способами, включая личные просьбы высокого американского начальства, до президента и госсекретаря включительно, по нефти, газу, удобрениям, зерну, вооружениям и всему прочему ассортименту товаров, которые наша страна продает на мировых рынках, не удается, остается пытаться создать иллюзию ее изоляции.
«Смотрите, люди добрые, фотографий Лаврова с другими главами МИДов-то нет! Не хотят, наверное, они с ним сниматься»... Как дети малые, ей Богу! Не Госдепартамент США, а младшая группа детского сада», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
При этом поездка министра, по словам Сатановского, «получается интересная». «Египет, Эфиопия, Уганда и ДРК – при всех проблемах стран африканского континента, которые ему присущи (и далеко не все из них – следствие колониального прошлого), государства более чем значимые. Так что отношения с ними России, вступившей в новый период своей истории, когда она может спокойно действовать в собственных интересах без оглядки на Запад, нарушивший все правила игры на международной арене, которые ранее сам же и установил, можно выстраивать по-новому, с учетом и далеко еще не забытых достижений советского периода нашей истории, когда присутствие Москвы в Африке и на Ближнем Востоке было куда более значимым, чем сегодня, и последней трети столетия, на протяжении которой тоже было немало толкового. Ну, поглядим, что будет...», – отметил президент Института Ближнего Востока.
«Впрочем, не исключено, что в данном случае мы предвзято оцениваем действия американской дипломатии и вся она пронизана исключительно заботой о процветании России, ее успехах во внешней политике, экономике и безопасности, а также искренним стремлением эти успехи обеспечить, снизив до минимума любые риски в непредвиденных ситуациях, с которыми руководство нашей страны может столкнуться в своей ежедневной работе», – сыронизировал Сатановский.
«К примеру, эпидемиологическая ситуация сейчас в мире какая? Правильно, паршивая ситуация. Можно даже сказать, угрожающая. Оспа какая-то обезьянья пошла, коронавирус никуда не делся – один штамм за другим выявляется. Не дельта, так омикрон, не омикрон, так еще какая-нибудь гадость. Зачем Лаврову рисковать? Нет фотосессий, нет и угрозы подхватить инфекцию, все просто. Господи, какие же все-таки американские дипломаты заботливые люди! Просто зайки-пушистики...» – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – добавила она.
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В соцсетях высмеяли заявление Минфина США о замедлении экономики страны
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Российские эксперты с иронией отнеслись к заявлению главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста.
«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», – отреагировала на заявление в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
«Глава Минфина США предложила считать текущее состояние американской экономики не «рецессией», а необходимым «замедлением» после роста. Жаль, что не после ареста. Тут ФБР виднее», – написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков.
«Отрицательный рост», да-да. Вместе с негативным снижением инфляции и позитивной динамикой цен на топливо», – отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.
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CNN: Россия готовится к «подводной холодной войне»
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Передача Военно-морскому флоту России исследовательской подводной лодки «Белгород» – самой длинной в мире подлодки – может ознаменовать начало «холодной войны под водой» и «подводных кошек-мышек» с ВМС США и Королевскими ВМФ Великобритании, говорится в статье американской телекомпании CNN.
Российский военно-морской флот принял на вооружение самую длинную известную подводную лодку в мире, пишет CNN. Телеканал отмечает, что длина «Белгорода» составляет 184 метра, она «даже длиннее подводных лодок с баллистическими и управляемыми ракетами класса «Огайо» ВМС США, длина которых составляет 171 метр».
Судостроительное предприятие АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) подчеркивает, что «Белгород» является исследовательским судном, однако, по словам экспертов, на которых ссылается CNN, «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия».
Конструкция подлодки «Белгород», продолжает CNN, представляет собой модифицированную версию российских подводных лодок с управляемыми ракетами класса Oscar-II (по кодификации НАТО; речь идет о подлодках проекта 949А «Антей»), удлиненных для размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведданных.
Если «Белгород» «сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту», то в следующем десятилетии, согласно прогнозу CNN, мир вернется к «сценам холодной войны под водой, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга в напряженных противостояниях».
CNN напоминает, что новая российская подводная лодка предназначена для того, чтобы нести ядерные беспилотники «Посейдон». «Эта ядерная «мегаторпеда» уникальна в мировой истории. «Посейдон» – это совершенно новая категория оружия. Это изменит военно-морское планирование как в России, так и на Западе», – приводятся в статье слова эксперта в области подводных лодок, автора сайта Covert Shores Эйч-Ай Саттона.
В статье CNN говорится также, что согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США (CRS), «Посейдоны» являются «оружием возмездия», предназначенного для нанесения ответного удара по врагу после ядерного удара по России. Согласно отчету CRS, «Белгород» будет способен нести до восьми «Посейдонов».
«Подводная игра в кошки-мышки, в которой подлодки – охотники-убийцы ВМС США и [британского] Королевского флота преследуют русских, может быть возобновлена. Может начаться новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана», – написал он. Саттон добавляет, что «Белгород», вероятно, также станет платформой для сбора разведданных.
«Белгород» будет укомплектован экипажем ВМФ России, но «эксплуатироваться под руководством ГУГИ» – «секретного» Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, а также будет нести «ряд миниатюрных подводных лодок и подводных аппаратов для выполнения секретных специальных миссий», указал Саттон.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. 8 июля 2022 года состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки Военно-морскому флоту. Служить будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
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Захарова указала на «революционность» заявлений Трампа и Гора
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что демократ Альберт Гор, бывший вице-президент США, и республиканец Дональд Трамп, экс-президент страны, сделали «революционные» для политики США заявления.
Захарова отметила, что политики принадлежат к соперничающим партиям. «Удивительно, – отметила она в Telegram. – Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола – мужской и женский». Захарова предположила: «Догадываться стали о чем-то, наверное».
Гор в интервью NBC сказал, что «общественное мнение меняется», а американская демократия «сломана». Он призвал «обратить внимание на кризис с демократией». Гор посетовал, что «кажется невозможным Конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах». По его мнению, в США руководит «правительство меньшинства», причем «ситуация ухудшается», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что есть лишь два гендера – женский и мужской. Его слова встретили громкими аплодисментами.
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У сотрудников Госдепа США заподозрили «воспаленное воображение»
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Утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, говорится в комментарии посольства России в США.
«Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас», – говорится в сообщении в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Огульные заявления не выдерживают критики. Руководство России активно вовлечено в международные дела. Очередным подтверждением тому является насыщенная программа африканского турне министра иностранных дел Сергея Лаврова», – отметили дипломаты.
«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», – заявили в посольстве. «Примечательно, что пропитанное русофобией стремление внешнеполитического ведомства США исказить действительную картину событий вызывает недоумение не только у нас, но и среди местных СМИ», – добавили дипломаты.
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что Россия якобы становится «изгоем».
Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник прибыл с рабочим визитом в Уганду. Эта страна станет третьим пунктом в турне главы МИД РФ по странам Африки. До этого он побывал в Египте и Республике Конго. До 28 июля глава российской дипломатии посетит также Эфиопию.
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Глава Роскосмоса заявил о выходе России из проекта МКС
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Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, все обязательства перед партнерами будут выполнены, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», – передает ТАСС слова Борисова.
По словам Борисова, к этому времени Россия начнет формировать российскую орбитальную станцию.
«Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», – сказал Борисов, подчеркнув, что госкорпорация не будет забывать и о научном космосе.
По его словам, космическая отрасль России находится в непростой ситуации.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку, и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Он отметил, что приоритетом Роскосмоса будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами – не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами», – сказал Борисов.
По словам главы Роскосмоса, к таким услугам относятся навигация, связь, передача данных, метео-, геодезическая информации и прочее. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», – добавил он.
Ранее глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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В США отказали Украине в праве на борщ
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Украина не может заявлять исключительные права на борщ, заявила в статье для издания The American Conservative публицист Катя Седжвик.
По ее словам, история не сохранила имени изобретателя этого блюда. Борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля, передает РИА «Новости» мнение издание.
Так, Седжвик добавила, что борщ «явно старше хроник, подтверждающих его существование», а возможно «предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу». Но даже если предположить, что блюдо придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу, отмечается в статье.
«Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», – заключила Седжвик.
Спикер российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что борщ – это блюдо русских жителей Киева.
«Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 годы) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», – написала она в своем Telegram-канале.
В начале июля Киев добился включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. О планах подачи заявки минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как русские придумали «украинский борщ».
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СМИ: Армия США столкнулась с трудностями, угрожающими ее существованию
Вооруженные силы США столкнулись с острым недобором призывников, что подталкивает руководство к принятию сложного решения, пишет обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг.
«Нехватка новобранцев – последняя из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана. Они привели к разрушению имиджа института, который вынужден теперь бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».
Автор материала уверен, что американские военные в последние годы пережили культурную революцию и заговорили на языке левых, что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало уменьшение числа американцев, поступающих на некогда популярную службу.
Сейчас перед высшим командованиям стоит вопрос о сокращении численности войск или переходе на всеобщий воинский обязательный призыв, пишет обозреватель.
Ранее The Washington Examiner уже писал о проблеме добровольного призыва в США. Американскую армию стали комплектовать на добровольной основе с 1973 года, но 2022 станет самым сложным за всю историю существования контрактных войск, утверждают эксперты.
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Российские зенитчики научились сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS
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Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, рассказал офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).
«Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.
«Самая сложная цель, по которым работали мы, – это реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное... Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд... Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – отметил собеседник агентства.
Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. «Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», – подчеркнул он.
Ранее в Минобороны сообщили, что в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой народной республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
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Песков разъяснил решение России о выходе из проекта МКС
Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Решение было принято еще раньше», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, согласовано ли с президентом РФ Владимиром Путиным решение об уходе РФ с МКС.
Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, все обязательства перед партнерами будут выполнены.
До этого глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
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Эксперт указал на «азбучную рецессию» в США
США погружаются в рецессию на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц, выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело. Об этом заявил американист Малек Дудаков, комментируя заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что экономика Соединенных Штатов замедляется, «но это не рецессия».
В своем Telegram-канале Дудаков напомнил, что год назад американские власти «заявляли, будто бы ситуация с инфляцией находится под контролем. Рост цен якобы скоро прекратится – и вообще он носит лишь «временный и переходный характер». В итоге инфляция очень быстро приняла неуправляемый характер».
«Теперь история повторяется – но сейчас речь идет уже о падении экономики. Глава Казначейства США Йеллен фактически признала, что во втором квартале 2022 американская экономика сократилась. После падения в первом квартале это является азбучным определением рецессии. Но Йеллен тут же заявила, что США якобы находятся не в кризисе - а в периоде «экономического замедления». Она де-факто отказалась от принципов своей же экономической школы, которые гласят, что два квартала подряд со спадом экономики и являются рецессией», – отмечает Дудаков.
Эксперт уверен, что «через пару дней появится статистика за второй квартал – и радужной она не будет. Йеллен пытается упирать на то, что безработица пока не особо растет. Но тут уже в дело вступит психология. Бизнес, видя начало рецессии, станет активнее увольнять сотрудников и сокращать инвестиции. Это автоматически сделает наступление кризиса самосбывающимся предсказанием».
«США погружаются в рецессию в самый неудобный момент – на фоне рекордной инфляции и международных неурядиц. Так еще и приходится одновременно повышать ставку ФРС - грозя обрушить ипотечный рынок. Ясно одно – выбираться из этой экономической ямы будет очень долго и тяжело», – заключил эксперт.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в стране «слишком высока», в экономике «есть замедление», но подчеркнула, что отсутствуют признаки рецессии.
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Трамп: США может постичь судьба СССР
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Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, выразил мнение 45-й президент США Дональд Трамп в ходе выступления с речью в Вашингтоне.
«Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри», – заявил 45-й президент США, комментируя продолжающиеся попытки сведения с ним политических счетов оппонентами в лице руководителей Демократической партии США. В качестве одной из таких угрожающих Соединенным Штатам в целом фигур республиканец Трамп назвал спикера Палаты представителей и сторонницу Демократической партии США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.
В связи с наличием внутренних угроз Соединенным Штатам бывший глава Белого дома пообещал продолжать заниматься политической деятельностью. «Я делаю это для Америки. <…> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее]», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты при нынешнем президенте-демократе Джо Байдене растеряли все те внешне- и внутриполитические достижения и преимущества, которые якобы обеспечила предыдущая вашингтонская администрация.
«Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других. Джо Байден говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам». А у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой нации в мире. Мы – нация, которая поглощена «новым зеленым курсом» радикальных левых кругов (масштабная экономическая и экологическая инициатива части Демократической партии США, названная по аналогии с «новым курсом» 32-го президента Франклина Делано Рузвельта). Но все знают, что «новый зеленый курс» приведет к уничтожению нашей страны. Мы – нация, оставившая Афганистан, мертвых солдат, американских граждан и лучшую в мире военную технику на 85 млрд долларов», – сказал Трамп.
Кроме того, он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты при Байдене «позволили России» развязать конфликт на Украине, причем, по мнению 45-го президента США, ситуация «будет только ухудшаться». «Такого бы никогда не случилось, если бы я был вашим верховным главнокомандующим. И на очереди – Китай с Тайванем», – заявил Трамп.
Он также выразил мнение, что Вашингтон при Байдене дает Ирану возможность «создать колоссальный ядерный боезаряд», а Китаю – тратить «триллионы и триллионы долларов», полученных за счет нерыночных преимуществ в торговле с США, на формирование «вооруженных сил, подобных которым мир, возможно, никогда не видел». «Только два года назад мы держали Иран, Китай, Россию и Северную Корею под контролем. Они не собирались ничего против нас предпринимать, и все это знают, особенно данные лидеры», – выступил с утверждением 45-й президент США.
Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты «более не пользуются уважением», к их позиции «более не прислушиваются в мире». «Над нами многие смеются», – заявил Трамп.
Ранее 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим, страна очень быстро «движется в ад».
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В офисе Зеленского заявили о планах США и союзников передать Киеву более 25 РСЗО
США и союзники намерены передать Украине 25-30 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
Лавров: Запад запретил Киеву договариваться с Россией
Западные страны, очевидно, запретили Киеву договариваться с Россией на основе соглашений, достигнутых в Стамбуле в марте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду.
«Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились. Состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул, что «нам известно, что такие наши коллеги, как Соединенные Штаты, Великобритания и ряд европейских стран, запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул».
Также Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. «Что касается ситуации на земле и перспектив ее развития, мы тоже об этом сегодня подробно с господином президентом [Уганды Йовери Кагутой Мусевени] говорили. Мы никогда не отказывались от переговоров [с Украиной], потому что всем хорошо известно – любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом», – сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия обязательно поможет украинскому народу избавиться от антинародного режима, российский и украинский народ продолжат жить вместе.
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